Investigan el robo de un auto que terminó volcado cerca de Sierra Chica

Policiales

También sustrajeron una moto del mismo garaje. Aun no hubo detenidos y se desconoce el paradero de los delincuentes.

Una vivienda ubicada en Chiclana al 1200, entre Canaveri y Rendón, fue víctima de un robo durante se llevaron un Ford Fiesta Max color gris y una motocicleta. Los propietarios no escucharon ruidos que los alertaran de lo que ocurría a las 3 de la mañana del lunes hasta que los ladrones habían retirado ya los vehículos del garaje. Cuando las víctimas llegaron a la vereda, los delincuentes escapaban en el auto en dirección a avenida Pueyrredón.



Al percatarse de lo ocurrido, los damnificados dieron aviso inmediato al número de emergencias 911. Las autoridades policiales dispusieron realizar un amplio rastrillaje para dar con los vehículos robados, que incluyó realizar recorridos en sectores ubicados del otro lado de la Ruta Nacional 226 y en cercanías de la localidad de Sierra Chica.

De acuerdo a lo que trascendió ayer, a partir de estos recorridos fue que a las 4.10 de la mañana encontraron el vehículo que había sido robado en la calle Chiclana. El automóvil se encontraba volcado y con las cuatro ruedas para arriba en la extensión norte de la avenida Pellegrini a unos 40 metros del cruce con el Camino de los Pueblos.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas Olavarría, de la comisaría Segunda y del Destacamento policial de Sierra Chica, y se hizo también presente el propietario del automóvil, quien logró identificarlo. El rodado tenía daños en la parte delantera, en el parabrisas y sobre el techo, producto del vuelco, y se encontraba posicionado en dirección Sierra Chica-Olavarría. Sin embargo, de acuerdo a las pruebas relevadas por los investigadores y las medidas resueltas por los peritos de Policía Científica, se presume que previo a volcar el Ford Fiesta circulaba en sentido contrario, desde Olavarría a Sierra Chica.

El Popular intentó recabar mayores datos acerca de los avances de la investigación sobre este ilícito, y tanto las autoridades policiales como judiciales consultadas manifestaron que se realizaban diversas medidas para conocer la identidad y el paradero de los delincuentes. Al momento de que el personal policial encontró el automóvil volcado ya no había ocupantes en el mismo, y los damnificados no llegaron a ver quiénes se apoderaron de este rodado y de la motocicleta, que también fue buscada durante la jornada de ayer pero que no fue hallada.

Asimismo, cabe destacar que dentro del mismo margen de horario, pero minutos después, dos delincuentes asaltaron a un playero de la estación de servicio GNC ubicada entre ruta 22 y avenida Pellegrini.

En ambos casos las denuncias fueron radicadas en la comisaría Segunda, y las actuaciones fueron giradas a la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 que coordina el fiscal Christian Urlézaga.