Los puntos sobresalientes del acuerdo entre AOMA y Minerar

Información General Conflicto sindical en Loma Negra

El titular del gremio minero Héctor Laplace, se refirió a las nuevas medidas que el gremio y la empresa acordaron luego de una reunión entre el gremio y la empresa que definió como "maratónica". Entre los puntos del acuerdo destacó el incentivo mensual, el "tiempo muerto" y la "producción segura".



Este martes, luego de una reunión que según el titular del gremio minero Héctor Laplace definió como "maratónica", AOMA y Minerar llegaron a un acuerdo . El titular habló con los medios, y describió los puntos principales del acuerdo.

Entre ellos habló del punto de "producción segura", describió que antes era cuatrimestral y que gracias al acuerdo al que llegaron "lo hemos llevado a mensual". Respecto a esta medida indicó que va a ser "un beneficio para los trabajadores". A su vez explicó que con el acuerdo anterior, ante un inconveniente los trabajadores podían "llegar a perder el incentivo a los 4 meses" y que ahora "al ser mensual si tenemos esa pequeña desgracia vamos a perder un mes y no los cuatro".

Por otra parte Laplace se refirió al presentismo, otro de los temas de discusión en la reunión, y describió que en su momento, ante un inconveniente "lo perdíamos de manera automática, ahora es escalonado si mal no recuerdo", y explicó "si mal no recuerdo son cuatro o cinco escalones con lo cual si tenemos un día de perdida tenemos un porcentual, si teníamos dos días de pérdida es otro" explicó, a lo que resumió que de esta manera "no se pierde de forma automática" el presentismo.

Además hizo referencia a la "vianda", el cual "se venía dando y se iba a sacar, porque se había hecho exclusivamente por la pandemia" y contó que ahora están trabajando " normalmente y se logró un benefició en el premió de producción segura que tiene una ligazón con esa vianda que nos venían otorgando".

