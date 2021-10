Caputo señaló que "las condiciones son seguras para ir a votar el 14 de noviembre"

Información General

El secretario de Salud aseguró que luego de las PASO "no hubo registros", dijo, con lo cual fijó un antecedente importante para tranquilizar a la gente. Habló del comprimido marplatense con el que un laboratorio muy destacado está experimentando e instó a mantener las medidas de bioseguridad.

Cacho Fernández - [email protected]

El secretario de Salud de la Municipalidad de Olavarría aventó todo temor en ir a votar el próximo 14 de noviembre al decir que "el voto será seguro", y colocó como antecedente la última PASO "en la que no se registraron en la ciudad ningún caso. Es decir, no vamos ni la gente va a tener problemas. Por eso que vayan a votar con confianza", exhortó.

De acuerdo con los porcentajes que se manejan históricamente, faltaría concurrir a votar alrededor de un 15 o 20 por ciento, y no se sabe aún qué factores contribuyeron a que estos no fuese a emitir su voto en las PASO de septiembre, si la pandemia y el miedo al contagio o una especie de respuesta política a las ofertas existentes.

Supuestamente la variable que más habría pesado haya sido el miedo a la pandemia, pero con la vacunación y la caída estrepitosa del nivel de contagiosidad, la gente podría concurrir a votar el próximo 14 de noviembre con total tranquilidad tal como lo dijo el doctor Caputo.

El profesional y funcionario municipal remató claramente su posición al decir que "las condiciones son seguras para ir a votar. Que lo hagan tranquilos porque es un derecho y gracias a Dios que podemos hacerlo", completó.

Medidas de bioseguridad

El caso es que justo en este momento se están insinuando algunos leves rebrotes en el Reino Unido, Rusia y otros en Italia, pero con consecuencias mucho más leves y sin los riesgos que se vivían medio año atrás. Las condiciones han cambiado y como dijo el doctor Caputo "son seguras para ir a votar".

Su dependencia se maneja con los antecedentes de la última elección: "no tuvimos casos y no se generaron problemas, tampoco en el fin de semana largo", tras lo cual tranquilizó a la población planteando la seguridad que habría ante la votación, pero recomendó el uso del barbijo y no tomar mates ni compartir utensilios. "Soy fanático del barbijo porque evita contagiar y ser contagiados. Hicimos una evaluación y no tuvimos registros de casos. El fin de semana largo nos había dado algo de miedo pero por suerte no pasó lo que podíamos suponer que podría pasar. Por lo tanto va a ser muy seguro ir a votar".

De todos modos recomendó como lo que denominó como "medidas de bioseguridad" a tomar como "no compartir utensilios, mates, y guardar el aislamiento preventivo, además de usar barbijo porque evita los contagios".

En ese sentido sostuvo que "la vacuna no evita el contagio pero disminuye ostensiblemente la gravedad de la enfermedad".

Explicó también que ahora "se está evaluando la inmunidad celular para ver si se necesita una tercera dosis y cuándo se la debe colocar. La industria farmacológica está creciendo en cuanto a la calidad de las vacunas. y vamos a tener nuevas y mejores".

Variantes y comprimidos

Preguntado sobre la variable que se estaba dando en el Reino Unido, el doctor Caputo sostuvo que "es la delta y otra que se denomina delta plus. Esto surge porque el virus muta al circular y por eso es importante la vacunación. El virus no debe circular y por eso mismo las grandes naciones están donando dosis para evitar que el virus circule".

Es que, como pasó con la poliomelitis y el Sida, y al ser pandemias que atacan a pobres y ricos, se produce en efecto esta solidaridad porque todos están en peligro y no es un problema de clase. Es decir, no es un problema de pobres como lo podría ser el dengue y el cólera por ejemplo, sino que son pestes que ataca sin discriminación alguna.

Sobre el comprimido contra el Covid 19 que se está probando en Mar del Plata, Caputo explicó que "el laboratorio Merk está trabajando con un comprimido antiviral y está en la fase in vitro para pasar luego a una experimientación o la fase clínica. Se va a trabajar con un grupo al que le van a suministrar el medicamento y a otro un placebo, y luego se harán comparaciones. Es un trabajo muy serio", dijo, tras lo cual, insistió con respecto a la prohibición que existe sobre la Sputnik V en algunos países, que "es un problema de tiempo".

-Concretamente, entonces, ¿no hay problemas de contagios para ir a votar el 14 de noviembre?

-No, no. Las condiciones son seguras para ir a votar. Es un derecho que tiene la población y por lo tanto, que lo haga.