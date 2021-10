Olavarría tuvo hoy la temperatura más alta de octubre de los últimos 20 años

Información General

Así lo señaló la Estación Metereológica local a este medio. En la tarde de este miércoles se registraron 34.1º C y superó la esperada. Capital al rojo vivo.



El verano no llegó aún, pero el calor ya se hacen sentir en Olavarría. Según pudo saber EL POPULAR, la temperatura máxima esperada para hoy era de 33º C. Sin embargo, desde la Estación Meteorológica local expresaron que fue superada.

Este miércoles la máxima temperatura registrada en nuestra ciudad alcanzó los 34.1º C, a las 15.25 de la tarde. Es decir que superó por 1.1ºC la esperada.

La temperatura máxima de esta esta tarde, es la más alta registrada en el mes de octubre, en los últimos 20 años.

No obstante, no fue el grado más alto de temperatura del año en la ciudad, ya que en el mes de enero, el día con más calor, fue cuando el termómetro marcó 35.9º C.

Por otra parte, en la Ciudad de Buenos Aires la temperatura de este martes llegó a 36.1 ºC y superó el récord anterior, que se había dado en 2014 con una marca de 35.6. Fue así que el SMN registró este martes el día más coluroso hasta el momento del año en Buenos Aires, y que supera máximas que se dieron en enero y febrero.

Cabe recalcar que los expertos recomiendan que en días de elevada temperatura, en lo posible se debe usar ropa clara y también hidratarse constantemente.