"AOMA posee una larga historia de logros y luchas"

Información General Día del Obrero Minero

Héctor Oscar Laplace es el Secretario General a nivel nacional del sindicato minero. En esta fecha tan especial ofreció un diálogo abierto con la prensa nacional y regional.

En el marco del 68° aniversario de la Asociación Obrera Minera Argentina, su secretario general Héctor Laplace ofreció un diálogo abierto con la prensa nacional y regional. En la misma el referente sindical se pronunció sobre diferentes aspectos que hacen a la cuestión gremial de la principal organización sindical de la industria minera.

Se refirió en la necesidad de que la clase dirigente de todos los ámbitos debe generar políticas que resuelvan el problema del empleo en la Argentina sin vulnerar los derechos de los trabajadores, y pidió al mismo tiempo "ser conscientes de que hay que buscar alternativas para incluir a los jóvenes y especialmente a las mujeres".

En torno a los sucesos experimentados en los últimos días sobre la situación gremial en Minerar S.A. perteneciente al grupo Loma Negra, particularmente en la planta ubicada en Olavarría, explicó que luego de la reunión con el Ministerio de Trabajo se pudo destrabar el conflicto.

¿A qué se debe los reiterados conflictos que se focalizan en Olavarría con la empresa Loma Negra?

Hacia el segundo semestre de 2020 tuvimos una serie de conflictos con Minerar, empresa de servicios a cargo de la explotación de la cantera que provee caliza a Loma Negra para la fabricación de cemento. Para AOMA, la empresa estaba encuadrada en una Convención Colectiva de Trabajo equivocada y -pese a que llegamos a un acuerdo el 15 de diciembre de 2020-, indudablemente era necesario hacer algunos reajustes en una relación que tenemos con la cantera de alrededor de 20 años. Esos ajustes se fueron debatiendo en el transcurso del presente año pero hubo algunos desajustes a lo acordado. En la reunión con el Ministerio de Trabajo terminamos por consensuar el punto conflictivo de un acuerdo en disputa con Loma Negra, que no revestía magnitud tal como para tener que llegar a esta instancia. Desmiento esas versiones empresariales que hablaban de un potencial desabastecimiento, era falsa esa cuestión. Estaba muy lejos de eso; hubo conflicto en una de las seis plantas que posee esta multinacional en el país. Tras la conciliación obligatoria ya están iniciándose las operaciones nuevamente.

¿Sobre las denuncias penales efectuadas que nos puede decir?

La denuncia se va a terminar desestimando porque es descabellado lo que determinó la jueza. Estamos en un problema laboral; cuando uno va a usurpar algo lo hace para quedarse y los trabajadores no tenemos ningún interés en tener una trituradora, porque no nos sirve ni para jugar. De ninguna manera esto significa una usurpación.

¿Se puede interpretar las acciones de la empresa como una intromisión en el gremio?

Es una manera de tratar de dividir a los trabajadores. Es tratar de limitar el poderío o representación que tienen los sindicatos, y el dividir es como dicen los viejos: a río revuelto, ganancia de pescador. Algo que no sucedió ante la credibilidad de nuestros dirigentes y la fortaleza del acompañamiento de los afiliados. Existe un problema indudable de la empresa Loma Negra hacia la organización sindical. No encuentro argumentos válidos para ir a un conflicto por diez minutos de refrigerio. La explicación, para mí, es que la empresa está en contra de la organización sindical y sus pedidos. Venimos de demandas que nos corresponden. No es raro que lleguemos en el corto plazo a otros reclamos que nos sean favorables, y eso molesta a la empresa. Este enfrentamiento que hace la empresa no beneficia a nadie.

¿Cómo se puede apuntalar la debilitada situación laboral y en materia de ingresos?

La situación laboral en la Argentina no se resuelve quitándole derechos a los trabajadores. Tenemos que ser conscientes de la imperiosa necesidad de concretar nuevas alternativas que posibiliten incluir a los jóvenes y especialmente a las mujeres dentro de la fuerza laboral activa. Todos los sectores de la sociedad debemos trabajar desde nuestro lugar para resolver el problema del empleo en la Argentina y el Estado tiene que estar detrás, fomentando y acompañando. No logro visualizar otra alternativa más que sentar a todos los actores en la misma mesa. Desde AOMA siempre vamos a defender la integridad de los trabajadores e intentar conservar los puestos de trabajo. Eso es algo que nos propusimos y hemos logrado durante la pandemia. Como sindicato buscamos acordar con las empresas para evitar despidos. Enfrentamos juntos las adversidades y los resultados son óptimos. A la vez es necesario seguir capacitando a las futuras generaciones de obreros para adaptarse a un mundo laboral automatizado.

¿Qué nos puede decir en torno de la generación de empleo dentro de la actividad minera?

En minería estamos amesetados a nivel empleo, aunque el país posee proyectos que están haciéndose visibles en el área metalífera. La minería no-metalífera, mientras tanto, crece a niveles prepandemia, esto es algo alentador ya que significa trabajo permanente y con nuevos horizontes de captación de mano de obra. Desde AOMA observamos que hay importantes posibilidades de crecimiento. Particularmente, en minería metalífera tenemos que crecer sobre todo cumplimentando algunos deberes como la seguridad jurídica y la estabilidad económica. Si una empresa quiere invertir en la Argentina y para ello saca un crédito en dólares y después no puede sacar los dólares para pagar ese crédito, por ejemplo, resulta complejo poner en marcha una mina. La cuestión económica del país hace que no se den las condiciones necesarias para radicar esas inversiones.

A eso que señala, ¿se le debe sumar las provincias donde se prohíbe la rama metalífera?

En este sentido, lo que pasa en algunas provincias (caso Chubut y Mendoza) es lastimoso que sea una temática que no se ha abordado con la profundidad que se requiere, especialmente en zonas con posibilidades concretas de potencialidad minera. Aquí la política tiene mucho que ver en esto y de ninguna manera, cabe destacar, la organización va a pretender inversiones que estén desencontradas con las cuestiones ambientales. Eso es innegociable. Lo que decimos es que hay regiones que están necesitando el crecimiento. No entiendo cómo hay dirigentes políticos que miran para otro lado y olvidan esos territorios que no poseen vías de comunicación, agua potable, cloacas o caminos; hablamos de lugares donde no poseen otras posibilidades laborales concretas por fuera de la minería. No alcanzo a comprenderlo y creo que se está abordando mal políticamente. El tema entra en la famosa grieta y no se resuelve la cuestión de fondo.

¿En las paritarias AOMA aparece en escena con buenos resultados, qué nos puede señalar sobre ese tema?

Como organización sindical, nuestro objetivo es que los trabajadores siempre ganen lo que merecen. Nunca vamos a estar conformes. Al margen de esto, considero que hemos hecho las cosas correctamente en materia salarial y el resultado es bastante bueno. Estamos siguiendo de cerca la pauta inflacionaria y creemos que hay actividades dentro de la minería que están bastante bien pagas y otras que no están tan bien posicionadas. Hay que seguir mejorando los sueldos de los trabajadores y tenemos que lograr ganarle a la inflación.

¿Cómo define el rol de AOMA dentro de los desafíos que demanda la actividad para la incorporación de las mujeres?

AOMA viene ayudando en la materia desde mediados de la década del ´90 cuando se sancionaron las leyes que promovieron inversiones en la actividad. De la misma forma que generamos espacios de debate e información para que la sociedad apruebe a esta industria, canalizamos activamente las cuestiones de género. Sin dudas, en el caso de la mujer es algo muy visible. No nos olvidemos que teníamos prohibido por ley su trabajo en la industria, por condicionamientos del código minero, y lo revertimos. En el caso de las mujeres, hoy vemos que están en condiciones de hacer los trabajos mineros tan bien o mejor que los hombres, ya sea como conductoras, perforadoras o en áreas donde se ha demostrado que no hay brechas. También creo que como organización que nuclea a los obreros mineros nos tenemos que aggiornar permanentemente y darle a nuestros dirigentes las alternativas para que crezcan, porque ellos son el futuro de la institución y tienen que ser los mejores.

¿Que se festeja en este 28 de octubre?

Una fecha trascendente y significativa para todo el movimiento obrero argentino. Ese día significo la fusión de muchos intereses para que nazca uno, el de hacer valer los derechos de los trabajadores mineros argentinos. De aquel hecho pasaron 68 años, toda una vida institucional llena de logros y luchas que reivindicamos, homenajeamos y rendimos tributo. Hoy mi objetivo es dejar el camino lo más liberado posible a jóvenes y mujeres. Es necesario preparar dirigentes y proporcionarles todo lo que esté a nuestro alcance para una correcta gestión pensando en el mañana. Por eso apostamos con capacitación permanente y amplia participación. Los trabajadores merecen eso y forma parte de las obligaciones que tengo como Secretario General. Tenemos que trabajar para generar fuertes liderazgos sindicales. Los mismos liderazgos que hay que generar en la política. Hay cuestiones que sólo se resuelven con dirigentes convocantes, creíbles, capaces y honestos. Festejamos la reivindicación y reconocimiento de los valores que nos dejaron los dirigentes que cimentaron esta entidad. Nosotros tratamos de seguir la senda, de no desviarnos. Nuestro norte siempre es el compañero y la compañera que nos elige y deposita su confianza. A todos ellos les deseamos que pasen un feliz día en este 28 de octubre.