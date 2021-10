"Me siento respaldado y muy bien representado"

Información General Día del Obrero Minero

Ricardo Paredes, trabajador minero y delegado gremial en Minerar. "Cualquier trabajador quisiera tener una comisión como esta. Tiene que ser como es".

"Siempre laburé en empresas contratistas de Loma Negra. Arranqué con IMIC y estuve allí cuatro años; después estuve con Mazzeo, también en SIMPI, luego en Vulmec -que ahora es El Cóndor Andino-, y he recorrido varias empresas hasta que posteriormente pasé, hace doce años, a Minerar. También trabajé con Francisco Mazzeo, en la embolsadora" comenzó contando Ricardo Paredes, "Richard" para todos, lomanegrense de 58 años quien hoy es, también, delegado gremial en la empresa Minerar, y celebra hoy el Día de Minero.

"El secundario lo dejé incompleto, porque antes se le daba más importancia al trabajo que al estudio. Además, había laburo, así que me dediqué a trabajar. En Minerar manejo un equipo de los grandes, un Caterpiller 773 que es un regador que lleva 55 mil litros de agua, pero pasé por todos los camiones que hubo en la empresa. Hace un par de años que ando en ese y me queda cómodo para ser delegado, ya que cuando hay algún problema no queda otra que parar el regador" agregó Ricardo, quien ya va por el tercer mandato como delegado (cada mandato es de dos años, vale aclarar).

"Me metí como delegado porque había cosas que no iban, no me gustaban. Siempre la antigüedad era la prioridad, pero en un momento vino un jefe y además de sacar la antigüedad sacó todo, por lo que metían a cualquiera en cualquier camión y en cualquier máquina. Eso fue algo que me molestó mucho, por lo que la mejor manera de pelear por algo es estando adentro de la organización. Tuve la suerte de encontrarme con esta comisión directiva de AOMA Olavarría que trabaja en serio. Hemos tenido alguna diferencia, pero la verdad es que es lo que uno quiere tener en un sindicato. Cualquier trabajador quisiera tener una comisión como esta. Que sea derecha, que no vaya para el lado de la patronal ni para el otro, porque tenemos cosas buenas tanto de un lado como del otro. Tiene que ser como es. Y personalmente lo puedo confirmar porque he estado en otras comisiones y en otros gremios donde no estuve nunca representado, pero con esta comisión de Alejandro Santillán sí estoy y me siento representado, y sobre todo muy bien respaldado" afirmó Paredes, casado con Silvia Lorenzatto (54), con quien son padres de tres hijos: Jesús Ricardo (35), Jonathan Leonel (30) y Janet Solange (23).

Respecto de la actual situación que tuvieron que vivir, con el conflicto entre el sindicato minero y la empresa en la que trabaja, señaló que "todos queremos que el laburo siga, que la empresa Minerar siga y que a Loma Negra -como dice Alejandro- le vaya bien, pero también queremos que respeten nuestros derechos. Nunca fuimos a pelear por nada que no nos perteneciera", terminó diciendo Ricardo Paredes.