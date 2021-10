"Para nosotros no es un delito trabajar en la calle"

Información General Otra cara de la economía

Se trata de casi 100 feriantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos que cada sábado y domingo se instalan en ese sector del ex Ferrocarril Provincial. Provienen de todos los barrios de Olavarría, "hasta gente de Sierras Bayas viene a feriar" expresaron a este medio.

Yanina y Luján son dos feriantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), voceras de las decenas de familias que todos los fines de semana -sábados y domingo por la tarde-, despliegan sus puestos de venta en la feria que funciona dentro de los terrenos del ex Ferrocarril Provincial. Con más exactitud, donde en la prepandemia cada verano se venían celebrando los corsos de Olavarría, a espaldas del edificio de la vieja estación.

El MTE es un movimiento social apartidario, cuyo objetivo es "organizar trabajadores de la economía popular" y tiene cinco ramas: espacio público, rural, socio comunitaria, cartoneros, liberados - textil y espacio público.

Durante 2020, en los meses más duros de la pandemia, en estas mismas páginas se contaba a través de Emiliano Llorente (miembro de la agrupación), que "el Movimiento de Trabajadores Excluidos se conformó durante 2018 en Olavarría con el objetivo de organizar la economía popular, un sector que involucra al 30% de la sociedad".

Denunciaba en aquella ocasión, que a esta poco les llegan las políticas de apoyo estatales y que con el Municipio la relación era "nula". "Somos parte de los trabajadores del espacio público" aclaró ayer Yanina Melchior, una de las feriantes del MTE en El Provincial, mientras preparaba la oferta de ropa para este fin de semana que se arrima.

"Somos laburantes que nos quedamos sin trabajo y que debimos reinventarnos. El espacio público incluye a vendedores ambulantes y feriantes, y nosotros nos ubicamos en ese sector para poder subsistir a través de un trabajo digno" señaló.

En tiempos duros, Yanina identificó que el objetivo de este movimiento es "bancar a nuestras familias, y no estamos pidiendo nada. Solamente un espacio para poder laburar, para poder organizarnos y que tanto mis compañeros y compañeras como yo no nos quedemos sin trabajo".

Cinco meses desde que comenzó la feria en El Provincial. "Hacemos todo lo que se pueda hacer, en lo que uno se pueda reinventar para llevar el mango a la casa, para poder subsistir y mantener a nuestras familias" subrayó.

Durante las ferias de los fines de semana en este espacio no sólo se comercializa indumentaria. "La gente que hizo el curso de manipulación de alimentos vende lo que uno puede generar en su casa para la venta, como tortas fritas, rosquitas, bombones..." dijo. "Todo lo que uno sepa hacer. En lo que no es comida también, como velas, artesanías en madera. Abarcamos ese lugar porque el vendedor ambulante es retenido, se le saca la mercadería en la calle y para nosotros no es un delito trabajar en la calle" sostuvo Yanina.

En la previa al arribo de las altas temperaturas, la feria del MTE en terrenos del ex Ferrocarril Provincial funciona desde las 14 en adelante, pero a partir de noviembre (cuando empiecen a escalar las marcas térmicas) arrancará sábados y domingos a las 16.

El balance de estos cinco meses para Yanina es bueno. "En realidad es de lo que nosotros vivimos, de lo que podemos darles de comer a nuestros hijos, es como nos podemos manejar. Un día vendemos más, otro día vendemos menos, pero somos más de 100 familias que vivimos de esto" indicó.

Alrededor de 70 son los puestos fijos en el perímetro del corsódromo ubicado dentro del Parque "Eva Perón".

No atravesaron mayores contratiempos en este período, aunque Yanina reveló que "ha pasado la policía para observar el lugar y ver lo que estábamos haciendo, pero pudimos seguir con nuestro trabajo con normalidad".

Su compañera Luján, aunque en realidad se llama Verónica Galván, recordó que "sí ha ido la Policía o Control Urbano para pedirnos un permiso para poder trabajar en el lugar, y en realidad la única respuesta que les podemos dar es que no existe ningún permiso para poder desempeñarnos en el espacio público. Siempre fueron con el mismo criterio, pedirnos un permiso".

Verónica aspira a lograr una regularidad en el espacio "y poder mantener la zona del Corsódromo como un lugar para poder seguir feriando los sábados y los domingos. Que en algún momento ese sea nuestro lugar fijo para poder feriar".

"Queremos tener una charla con algún funcionario para abordar este tema y encontrarle una solución" acotó.

Reconoció Verónica que "se está trabajando con tranquilidad, porque además se ha hecho un lugar muy familiar, donde la gente va con sus reposeras a tomar mates, tenemos música en vivo. La gente de esa zona se acerca, nos pregunta con la mejor onda".

En los últimos fines de semanas se sumó otra rama del MTE a la feria. "Ahora están junto con nosotros en el espacio público los compañeros y compañeras que venden frutas y verduras" agregó Yanina.

Los casi 100 feriantes del MTE que cada sábado y domingo se instalan en ese sector del ex Ferrocarril Provincial provienen de todos los barrios de Olavarría, "hasta gente de Sierras Bayas viene a feriar" apuntó.

"Nosotros queremos trascender como un puesto de venta, que la gente se pueda acercar, conocernos y pasar un buen momento en familia" cerró Yanina.