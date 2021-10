Se suspendió la indagatoria a Macri en Dolores y aún no hay fecha para una nueva citación

Política

Lo resolvió el juez Bava porque el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que el expresidente pueda declarar.

El expresidente Mauricio Macri viajó este jueves a Dolores para enfrentar una indagatoria en el marco de la causa que lo investiga por el presunto espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.



Sin embargo, la declaración se suspendió porque no fue relevado del deber de guardar secreto sobre temas de inteligencia y deberá fijarse una nueva fecha.

En rigor, Macri no estaba en condiciones de declarar porque aún no fue relevado de su obligación de guardar silencio. Para ello, el juez Martín Bava debe hacer un pedido especial a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que aún no ha sido realizado. Así, la audiencia debió posponerse hasta que se concrete este trámite.

El fiscal del caso estuvo de acuerdo con la postura presentada por la defensa del ex mandatario, a cargo del abogado Pablo Lanusse, quien al salir del juzgado afirmó: "Ha quedado en evidencia el juez Bava, en su intención de querer procesarlo antes de las elecciones; nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar".

Y agregó: "No hay fecha para la nueva indagatoria porque primero el juez debe pedir el relevamiento. Macri va a seguir a disposición de la Justicia. Lo que todos tienen que tener en claro es que esta causa es una persecución política, no somos iguales al kirchnerismo".

La citación judicial fue en Dolores, donde un grupo de militantes y dirigentes de Juntos por el Cambio prepararon una movilización para respaldarlo.

En el transcurso de la mañana fueron llegando a la plaza Castelli, de Dolores, el diputado Fernando Iglesias, el ex ministro de Cultura Pablo Avelluto, el extitular de los Medios Públicos, Hernán Lombardi, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el diputado Waldo Wolf y Darío Nieto (secretario privado del ex presidente).

Antes de ingresar al juzgado, Mauricio Macri participó de un acto en el que afirmó que "la citación fue intempestiva y sin fundamentos en medio de una campaña electoral".

"No somos más borregos y vamos a luchar por tener una vida mejor. Por eso tenemos que vivir y convivir con una cultura del poder sana, que incluya una justicia independiente e imparcial. No como hoy, que convivimos con una cultura de poder oscura que usa una tragedia para dañar, una que nos afectó a todos los argentinos, que seguimos siendo solidarios con los familiares del ARA San Juan", dijo Macri arriba del escenario.

Y cerró: "Pero estamos acá, porque estamos tranquilos y sabemos lo que hicimos. También porque si con estos dos años de calumnia y persecución casi en una obsesión contra mi persona creen que van a disminuir mi compromiso con ustedes, están muy equivocados. Con cada mentira más se fortalecen mis convicciones. Que hoy estemos acá significa que tenemos futuro y por eso el 12 de septiembre dijimos basta y el 14 vamos a volver a ratificarlo. Gracias argentinos, los quiero con locura".

