El HCD rechazó el control de precios para Olavarría

Política

Una jornada extensa con eje central en el pedido del Frente de Todos el proyecto fue rechazado por mayoría al contar con el voto negativo de los bloques Juntos, UCR y Ahora Olavarría.

En una jornada que duró más de cuatro horas, el HCD trató este jueves por la mañana en la sede de la Sociedad Española varios proyectos de relevancia durante la 15° sesión ordinaria.

Uno de los puntos más interesantes fue el pedido del Frente de Todos para que el Municipio lleve adelante el control de precios congelados, resuelto por la Secretaría de Comercio Exterior de la Nación.

El viernes pasado, el intendente Ezequiel Galli se opuso a la medida argumentando que se trata de "una receta vetusta e impracticable que ya fracasó en otra época, además de ser unilateral", por lo que recibió fuertes críticas de la oposición y derivó en un proyecto de resolución para que finalmente se realice.

El concejal del Frente de Todos, Ubaldo García, indicó que "es llamativo que el Intendente hable de unilateralidad cuando él gobierna Olavarría unilateralmente. Yo me pregunto si los vetos no son una forma unilateral de gobernar, así como también algunas expresiones en primera persona. Permanentemente vemos el poco diálogo que tiene con este Concejo y con todos los bloques".

En cuanto a la medida, dijo que "por si mismo no va a resolver el problema de la inflación, es solamente un paliativo para atacar una de esas múltiples causas que tiene", por lo que afirmó que "creemos que es importante que el Municipio colabore con este control, nos preocupa mucho que el Intendente diga que esta medida no tiene efecto, ¿qué alternativa puede haber?"

Por su parte, Celeste Arouxet de Ahora Olavarría coincidió con el Jefe comunal que "el control de precios no sirve" ya que es "una perdida de tiempo". La concejala recordó que fue parte del equipo de trabajo que realizó el control de precios al inicio de la pandemia y aseguró que la medida "no tenía efecto".

Asimismo, explicó que dicha medida se realizó en ese entonces debido a que la pandemia fue algo que nos sorprendió" y opinó que "con el control de precios se quiere tapar la realidad. Tomemos medidas de verdad, no medidas tribuneras".

La concejala oficialista Cecilia Krivochen acompañó los dichos de Arouxet y aseguró que el Municipio "solo colaboró en su momento porque se vio obligado a hacer estos controles. Encontrábamos solo el 30% de los productos del listado y no hubo una sola sanción".

"No podemos negar que es una medida que favorece al bolsillo de los trabajadores", dijo Juan Sánchez del Frente de Todos, quien trató a Ezequiel Galli de "twittero local" y agregó que "me parece bastante miserable cuando se apoyan medidas en un contexto y en otro no. Podemos cuestionar las medidas, lo que no podemos negar es que este tipo de medidas buscan favorecer el acceso a alimentos".