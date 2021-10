Alejandro Vieyra vaticinó que "Diego Robbiani va a entrar al Senado"

Política

Dijo además que "Bali" Bucca residiría ahora en Azul para trabajar "puerta a puerta" los votos que le faltan. Pero Vieyra está convencido que "la gente va a votar a Juntos, lista completa" y descartó las versiones que le adjudicaban un supuesto acuerdo con Martín Insaurralde.



El "escenario electoral se movilizó cuando, a pocos días de las Paso, el intendente de Azul, Hernán Bertellys y su secretario de gobierno, Alejandro Vieyra, se reunieron con el jefe de gabinete de la Provincia, Martín Insaurralde para recibir unos 25 millones de pesos con destino a pago de sueldos del municipio vecino. Se tejieron varias versiones de supuestas maniobras de los gobernantes azuleños que hablaban desde promover un voto para Eduardo "Bali" Bucca en vez de hacerlo para Juntos, presuntamente como una suerte de desquite por haber perdido la interna seccional con el radicalismo.

La hipótesis o la versión es un impracticable desde todo punto de vista, pero en política se tejen siempre cosas así para minar el ánimo o la creencia del bando que se quiere perjudicar. Más o menos así lo entendió Alejandro Vieyra, quien adjudicó todo eso a los cierres de listas "en los que siempre nos ponen como los sospechosos de siempre", dijo, aludiendo a la película del mismo nombre.

Pero Vieyra no duó en adjudicar estas versiones al llamado "fuego amigo, entre comillas -advirtió-, y se entiende que viene por allí. Tenemos tantas operaciones en el lomo que no nos sorprendemos. Cuando ganó Kicillof, a nosotros ya nos suponían con un ministerio. Son intrigas palaciegas y la gente está esperando soluciones. Pero nosotros nos vamos a reunir con Insaurrlade las veces que sean necesarias y que podamos hacerlo", desafió.

Clima electoral

"Tuvimos una reunión con Insaurralde que habíamos pedido, nos llamó y nos reunimos. Y a partir de ahí fue todo un tema".

Preguntado si creía que la versión que corrió hablando de un supuesto acuerdo para beneficiar a Bucca había partido de lo que se denomina "fuego amigo", Vieyra dijo que "sí, pero fuego amigo entre comillas, pero se entiende que viene por allí. Pero, es que tenemos tantas operaciones en el lomo que aún cuando ganó Kicillof en la Provincia, ya nos habían adjudicado algún ministerio. Son intrigas palaciegas y la gente no quiere eso, sino soluciones. En la Provincia hay mucha gente que yo conozco. Nostros tuvimos dos años sin posibilidad de acceder a ninguno de los funcionarios y en este momento necesitábamos una mano en el Banco Provincia", dijo a "Un Cacho de mañana" por FM 98 POP.

"Se va a repetir el resultado de las Paso y Diego Robbiani va a estar en el Senado"

Sobre el escenario para el 14 de noviembre, Alejandro Vieyra dijo que "se va a repetir el resultado de las Paso y Diego Robbiani va a estar en el Senado. No veo ninguna posibilidad que entre uno del Frente de Todos, por el contrario, lo que se ve es que Robbiani va a entrar en el Senado".

Parece que Eduardo Bucca está buscando en Azul los votos que le faltan para entrar...

--Bali vive en Azul, me lo cruzo todos los días. Yo lo conozco y desde hace 15 o más días que parece estar viviendo acá. Si lo conozco desde hace tiempo ¿cómo no voy a tomar un café con él?. Creo que está haciendo un trabajo puerta a puerta y hace un mes que está aquí. Hay una realidad, tenemos un electorado que nos sigue a nosotros pero también hay gente de Duclós que es un voto que nos cuesta retener. Fue opositor durante estos años y hasta nos ha hecho denuncias penales.

¿Al final logaron los fondos para pagar los sueldos?

--La plata para pagarlos por ahora la tenemos, después...

¿Qué clima observa para el 14 de noviembre?

--Hubo una especie de apatía y un gran descrédito hacia la política. La gente tiene ahora una gran motivación que es que hay que votar a Juntos con lista completa para que el compañero Robbiani esté en el Senado, y tenemos una gran expectativa de que Diego vaya a ingresar. No se debe olvidar que estuvimos a un punto de que ganáramos la interna y que el primero y el segundo de la lista sean Diego y Lucrecia Egger, segunda. Entonces, si Diego entra, Lucrecia también tendría posibilidades porque está cuarta. Aclarar esta situación es muy de amateur. Aparte como hacemos con la gente, yo figuro con mi foto. Por lo tanto, ¿qué le voy a decir a la gente? ¿que voten a Bali y que no me voten a mi?. Sería una locura, algo impensable, entonces no sé por qué inventan esas versiones que nadie puede creer.