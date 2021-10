Negaron la prisión preventiva y quedó en libertad el psicólogo imputado por un caso de abuso sexual

Policiales

La jueza Fabiana San Román no hizo lugar a la solicitud de la Fiscalía 4 por lo que el olavarriense de 32 años continuará el proceso libre. Fue procesado por haber atacado a una pequeña que era paciente de su consultorio.

La jueza Fabiana San Román rechazó ayer la solicitud de conversión de detención en prisión preventiva para un psicólogo olavarriense de 32 años, quien a partir de esta resolución recuperará su libertad. Había sido detenido a fines del mes pasado luego de la denuncia presentada en la comisaría de la Mujer y la Familia por parte de la familia de una pequeña, en la que lo acusaron de haber abusado sexualmente de la niña.

La requisitoria de prisión preventiva había sido presentada en los primeros días de esta semana por la fiscal María Paula Serrano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4, dependencia en la que funciona la ayudantía fiscal sobre Delitos contra la Integridad Sexual. Mauro Mc Intyre fue imputado por ser presunto autor del delito de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser el encargado de la guardia" y luego de su captura había sido alojado en la Unidad Penal Nº 2 de Sierra Chica.

Antes de resolver esta medida de coerción, el miércoles último se realizó una audiencia preliminar ante la jueza San Román, prevista en el artículo 168 bis del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que fue requerida por la abogada Elda Donatelli, quien encabeza la defensa del acusado. En esta instancia Donatelli presentó una serie de argumentos que planteaban que la medida solicitada por la fiscalía no era procedente para que fueran dictadas por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Olavarría. Finalmente la jueza interviniente falló en contra de la requisitoria de la UFI 4.

"Argumenté en función de la prueba que había en el expediente y prueba que se fue produciendo a partir de mi intervención sobre por qué no estaban los recaudos necesarios para el dictado de la medida que pedía la fiscalía, y en el día de hoy (por ayer) me llegó la resolución de que justamente no hacía lugar a la prisión preventiva. Muchos de los argumentos fueron argumentos que se expusieron desde la defensa, y obviamente al no hacer lugar corresponde la inmediata libertad de mi defendido", evaluó la doctora Donatelli acerca de esta medida en contacto con este Diario.

La abogada asumió la defensa del profesional procesado varios días después de su detención, instancia en la que solicitó la excarcelación al Juzgado de Garantías Nº 1, pero este pedido fue rechazado. Si bien Donatelli apeló la medida a la Cámara Penal de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Azul, a partir de la resolución dictada ayer la misma quedó en abstracto.

La detención

Mc Intyre fue detenido en los últimos días del mes de septiembre por parte del personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones Olavarría, luego de que dictara la orden el juez Carlos Villamarín, quien subrogaba en ese momento a la jueza San Román en el Juzgado de Garantías Nº 1.

Según revelaron desde la Asociación Civil Animate, la denuncia fue radicada por la familia de la víctima a mediados de julio, y comenzaron a acompañarlos desde esa instancia. Por esta razón, cuando se concretó la captura difundieron un comunicado en el que expresaron que "no queremos dejar pasar por alto el tiempo que se demoró en su detención, el tiempo que la justicia le dio a este sujeto para que continuara libremente y haciendo de las suyas como si nada pasara".

"Espero que llegue a la fecha de juicio detenido como tiene que ser, como otros abusadores", comentó la presidenta de Animate, Liliana Cuenca, en una entrevista con EL POPULAR. "En esta causa se demoró más de lo habitual la orden de detención, y nuestra preocupación mayor radicaba en que este sujeto, de nombre Mauro Mac Intyre, profesión psicólogo, continuaba trabajando en su consultorio en contacto directo con niños, niñas y adolescentes, con la peligrosidad que esto implicaba al tratarse de un atacante sexual", se agregó en ese momento.