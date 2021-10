Weis: Sin vacunación "vamos a volver a tener enfermedades que hoy están controladas"

30.10 | Información General La palabra de la titular del área de Epidemiología municipal

La campaña se intensificó porque preocupa la baja en la cobertura en medio de la pandemia. Desde Epidemiología aclararon que no es necesario dejar pasar tiempo entre la aplicación de cualquier vacuna del calendario y la que es para prevenir el Covid.



Olavarría impulsa la campaña intensiva que busca completar los esquemas de vacunación del Calendario Nacional, en sintonía con la iniciativa provincial para revertir la caída en las coberturas.

El porcentaje de cobertura de las vacunas que forman parte del Calendario Nacional de Vacunación cayó alrededor de un 10% en todos los grupos de riesgo durante el 2020 en la provincia de Buenos Aires respecto a 2019 como consecuencia de la pandemia, aunque en los últimos cinco años ya se evidenciaba una tendencia a la baja en los niveles de inmunización de la población.

Según los datos oficiales a los que tuvo acceso DIB, el descenso en las coberturas continuó en el primer semestre de 2021, cuando los esfuerzos sanitarios estuvieron centrados también en combatir el coronavirus.

Sin vacunación "vamos a volver a tener enfermedades que hoy están controladas", remarcó a EL POPULAR la titular del área de Epidemiología municipal, Dra. María del Carmen Weis.

En este marco, el Banco de Leche trabaja este sábado desde las 8.30 hasta 13.30. Además, el domingo habrá postas de vacunación en los parques Helios Eseverri y Mitre, de 16 a 19 y en caso que no llueva.

Si bien la campaña intensiva se enfoca en ciertos grupos etarios y determinadas vacunas, "Cualquier persona se puede acercar con la libreta sanitaria para ver qué vacuna le falta y dársela", aclararon la Dra. Weis y Romina Casella, coordinadora del Servicio.

En esta oportunidad, la campaña intensiva busca vacunar a niños y niñas nacidos en el año 2010, para completar o inmunizarse con las vacuna correspondientes a esa edad según Calendario Nacional (HPV -segunda dosis-, Triple Bacteriana Aceclular, Antimeningococcica -Menveo). También comprende a chicos entre 5 y 6 años de edad, quienes deben recibir las vacunas correspondientes al Ingreso Escolar: Triple Bacteriana Acelular, Triple Viral y Salk.

Pero al mismo tiempo, "puede venir cualquier persona con su libreta sanitaria para ver si le falta alguna dosis y nosotros se la aplicamos".

Podrán acercarse a cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud cercano al domicilio, vacunatorio del Hospital "Dr Héctor M. Cura", Centro de Inmunizaciones y Banco de Leche. En la zona serrana en el Hospital de Sierra Bayas, CAPS Nº 9 Colonia San Miguel , Hospital de Hinojo, CAPS Nº 19 de Colonia Hinojo, CAPS Nº 4 de Sierra Chica y CAPS Nº 21 de Loma Negra .

Mientras que en la zona rural, la vacunación para completar esquemas se desarrollará en el Hospital de Espigas, CAPS Nº 14 de Recalde y CAPS Nº 13 de Blanca Grande.

El efecto de las vacunas para el control de enfermedades

"Si bien esta semana se da esta campaña intensiva, la vacunación continúa así que cualquier persona puede acercarse en cualquier momento con su libreta, tanto al Banco de Leche como a cualquier centro de vacunación de la ciudad y la zona rural", dijo la epidemióloga.

Mientras tanto, "desde algunos CAPS se han desarrollado charlas con padres y también en escuelas. Lo que buscamos es que la gente tome conciencia de la importancia de vacunarse, más allá de lo que es el Covid que ha acaparado toda la atención desde el año pasado.

En este sentido, destacaron que "tanto desde el Ministerio de Salud de Nación y de Provincia, así como la Sociedad Argentina de Pediatría coincidieron en que no hay que esperar ningún tiempo entre una vacuna contra el Covid y las del esquema tradicional. No pierden turno y no deben esperar entre una y otra. Eso cambió porque no se inactivan unas con otras".

Tanto Weis como Casellas analizaron que ése fue uno de los principales motivos por el cual bajó el índice de vacunación en general. Y remarcaron que "si bajamos las coberturas de vacunación, en América Latina y Europa hay países que tienen enfermedades que acá tenemos controladas. Tenemos que tener buenas coberturas para mantener esta tendencia, porque nosotros estamos en etapas de control de erradicación de sarampión o rubeola congénita. Si no vamos a tener la reinserción de enfermedades que tenemos controladas".

Además, Weis destacó que "ya vimos que a partir de a vacunación los casos de Covid fueron disminuyendo y eso es muestra del impacto que ha tenido la vacuna. Las vacunas son las que hacen que no tengamos poliomielitis o hepatitis A, que no tengamos sarampión.

En este aspecto, "una de las problemáticas, y lo que más nos esta costando recuperar en los esquemas de vacunación son aquellas personas que piensan que no pueden aplicarse otra vacuna cercana a la dosis contra al Covid. Eso ha cambiado entonces hay que decirles que vengan, que pueden vacunarse en cualquier momento independientemente de cuándo se hayan dado la vacuna contra el Covid", apuntó Romina Casellas.

La nota completa en la edición impresa