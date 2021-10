Se cumplen 61 años del nacimiento de Diego Armando Maradona

30.10 | Información General

El 10 nació un 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito y se transformó en un fenómeno social que atravesó todo tipo de fronteras. Pasó casi un año de su muerte y aún siguen las acusaciones a su entorno por su deterioro.

Este 30 de octubre será diferente a los demás, no estará el cumpleañero, no estará Diego Armando Maradona, al que se vio públicamente por última vez hace un año atrás en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata, en una imagen que preocupó por su estado de salud pero que no fue suficiente alarma para evitar que 26 días después falleciera en medio de un inmenso dolor popular.

"Yo ya no puedo cumplir, hazañas que prometí, sólo seguir cantando...Solo me falta saber, la fecha y el lugar y allí iré cantando..." , entona el Indio Solari en su nuevo tema "Encuentro con un ángel amateur".