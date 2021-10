En septiembre, las exportaciones de carne crecieron 24,7% interanual

Las exportaciones de carne vacuna argentina correspondientes a septiembre de 2021 alcanzaron un valor de US$ 310,4 millones, cifra que representó un incremento de 24,7% respecto de los US$ 249 millones de septiembre de 2020.

De acuerdo a un informe elaborado por el área de economía y estadística del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), en volumen, en septiembre de 2021 los embarques de cortes enfriados, congelados y carne procesada totalizaron 54.5261 toneladas peso producto.



Además, fueron 14,9% superiores a los de agosto aunque fueron 7,7% inferiores a las de igual mes de 2020.



El precio promedio de exportación del mes fue 35,1% superior al observado a lo largo del mismo mes de 2020 y también fue 8,2% más alto que el registrado en agosto de este año.



En ese sentido, precisó el trabajo, el precio FOB promedio por tonelada fue superior a US$ 9.000 para los cortes enfriados sin hueso; y cercano a los US$ 5.600 para los cortes congelados sin hueso.



Estos precios resultaron 22,7% superiores a los registrados durante el noveno mes de 2020 para los cortes enfriados; y 45% superiores a los del septiembre de 2020 en el caso de los cortes congelados.



En el acumulado del año, desde octubre de 2020 a septiembre de 2021, se ubicaron en volúmenes cercanos a las 873 mil toneladas equivalente res con hueso por un valor cercano a los US$ 2.730 millones.



La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros nueve meses de 2021 con aproximadamente 325 mil toneladas, seguido por Chile, 26,1 mil toneladas, y luego por Israel, 25,2 mil toneladas.



En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el periodo también fue China, que representa 60% del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Israel (8,5%) y Chile (8,1%).



La dependencia del mercado chino para las exportaciones de carne bovina de Argentina se ha vuelto determinante: en septiembre fueron más de 35,6 mil toneladas que representaron aproximadamente 65% de los envíos, indica el Ipcva.



En los primeros nueve meses del año, China exhibe leves variaciones, los principales destinos dentro de la Unión Europea muestran caídas moderadas a significativas, Estados Unidos y Rusia muestran caídas de gran magnitud; y Brasil, Israel y Chile muestran un crecimiento de magnitud significativa. Tranquera.com.ar