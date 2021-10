Andrea Coronel: "El amor que dan los animales no tiene raza"

Animales Políticos

La candidata a concejal de Vamos con Vos es proteccionista animal. Pidió para que se intensifiquen campañas de castración y de adopción.

Nos encontramos en un parque. Ella llego con uno de los 4 perros que tiene. Enseguida dijo "la verdad que hay mucho por hacer".



Tiene mucho amor por los animales, al punto tal que no puede evitar comprometerse cuando encuentra uno lastimado o a la deriva. "Hay muchos perros abandonados" repitió en varias oportunidades Andrea Coronel, la candidata a concejal de Vamos con Vos.







"Hay que concientizar mucho a la gente de lo que la castración. Nosotros hacemos lo que podemos" y dio cuenta de su compromiso y el de su familia.



E insistió "hay que trabajar mucho sobre la concientización de lo que es castrar un animal para salvarle la vida".



Resaltó el trabajo de las protectoras, de APOAA y de bromatología.



Desde que la llamé, dio cuenta de su compromiso por mejorar la vida de los animales. "La idea es trabajar mucho más sobre el tema, hacer una campaña fuerte de lo que es la castración y apostar a la adopción de animales".





Tiene 4 perritos adoptados. Tenía más pero sufrió mucho con la muerte de uno que padeció cáncer. Se llamaba Gus.



"Estamos siempre tratando de encontrarle hogar a los animalitos abandonados". Esa frase incluye a sus compañeras de trabajo con quienes se preocupan por rescatar, curar y salvar animales.





La educación como eje fundamental en el cuidado de los animales

"Creo que la educación tiene que estar en las escuelas, en los clubes donde van muchos chicos. Ellos son la voz" sostuvo. Y en este punto muchos candidatos coinciden.



El amor que dan no tiene raza



Muchas veces en la búsqueda de hogares de tránsito o de adopción, suele ocurrir que la raza marca diferencia. "Muchas veces yo veo que si hay un perrito de raza que se da en adopción, todo el mundo va a la publicación y dice yo lo quiero, lo quiero. Y cuando por ahí hay un perrito que no es de raza, es un pichichi como este que tengo (un enano amoroso), no es aceptado o no conmueve tanto". Y remató "creo que los animales el amor que dan no tiene raza".



¿O alguien lo puede dudar?



La candidata a una banca en el HCD contó que su idea es armar "algo fuerte en Olavarría. Creo que lo que más tenemos que hacer es concientizar, los chicos llevan esa voz".



E incluso buscó apelar a la sensibilidad, "mostrar la realidad cruda de ver una perrita en celo y cómo los perros la corren, terminan atropellados...otros perros se pierden". En definitiva, responder como comunidad a una problemática que atraviesa la salud pública.



Durante la charla, valoró el trabajo de las proteccionistas y de APOAA. Consideró que "tenemos que apoyar a esas instituciones que trabajan todos los días con los animalitos".



Y como si no hubiera quedado claro, dijo "me gusta involucrarme y me da mucha tristeza ver un animal abandonado a su suerte. Creo que falta un poquito de voluntad de la gente en muchos casos", y apeló a la tenencia responsable de animales.