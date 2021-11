Los vecinos de Colonia Nievas ratificaron el reclamo por la reubicación de la antena

Información General

Se reunieron en sábado en la capilla. Coincidieron en "exigirle al Municipio el no funcionamiento de la antena" y mostraron confianza en el avance de la negociación con la empresa. También analizan hacer un "amparo ambiental" y para ello se presentaron en la Defensoría del Pueblo de la provincia.



Los vecinos de Colonia Nievas volvieron a reunirse el sábado en la capilla San Miguel Arcángel para ratificar el reclamo por la reubicación de la antena de telefonía. Mostraron su confianza en las gestiones que lleva adelante el Ejecutivo municipal y adelantaron que analizan impulsar un "amparo ambiental".

El encuentro tuvo lugar por la tarde con el objetivo de "mantener vivo el reclamo por la reubicación de la antena de telefonía que fue instalada a pocos metros de la capilla" destacó el presidente de la sociedad de fomento, Osvaldo Bugliese, quien resaltó que "expresaron su decisión de mantenerse unidos y firmes en este reclamo, y de seguir peticionando a las autoridades, tanto al Departamento Ejecutivo como al Concejo Deliberante".

En el mismo sentido se expresó la ex concejal y vecina de la localidad, Gabriela Delía, quien añadió que también acordaron "exigirle al Municipio el no funcionamiento de la antena, que no se ponga en funcionamiento".

Tal como se había adelantado en la reunión de la semana anterior, en este encuentro los vecinos expusieron que ya cuentan con "lotes y espacios en chacras" para ser tenidos en cuenta para la reubicación de la antena, que está colocada en un lote a pocos metros de la capilla dentro del sector poblado.

Tres acciones

La abogada Delía indicó que se cuentan actualmente "tres acciones iniciadas" por los vecinos. La primera fue mediante una nota dirigida al Ejecutivo municipal el 21 de octubre, "donde se solicitaba información por el emplazamiento de la antena y el Municipio se comprometió a negociar con la empresa para la reubicación de la antena". Esta negociación ya ha comenzado.

La segunda vía fue la presentación en el Concejo Deliberante. "Es un proyecto de resolución en el mismo sentido, pidiendo a los concejales que recaben información necesaria y que se solicite al Ejecutivo que prevea todas las instancias y los medios para cuidar a Colonia Nievas y sus vecinos" indicó.

En el proyecto se repasaron las disposiciones locales y los vecinos expresaron su "profunda preocupación y repudio" por el emplazamiento de la antena "sin previa información a la comunidad". Pasó a su estudio en comisiones y se espera que esta semana los vecinos sean citados al Concejo. "Esta antena no puede estar en el poblado. Lo dicen las ordenanzas vigentes y disposiciones provinciales y nacionales. Hay muchos antecedentes de que este tipo de antenas que se han reubicado o que no se han colocado" señaló Delía.

La última acción fue iniciada ante la Defensoría del Pueblo de la provincia. "Es un reclamo que consiste en asesoramiento en amparo ambiental, porque llegado el caso de que esto no sea viable a través de negociadores del Municipio vamos a seguir adelante con un amparo ambiental" explicó la abogada.

Por último, planteó "la posibilidad de hablar con el vecino que alquiló el predio, y que vea cómo colaborar para que la antena sea reubicada en otro predio. Los vecinos unidos seguimos trabajando, nos conformamos como un grupo de vecinos que queremos y cuidamos nuestra localidad de Colonia Nievas" subrayó la vecina.

En tanto, Osvaldo Bugliese subrayó en ese sentido que "los vecinos nos mantenemos en pie de alerta y esperamos que las autoridades en la próxima semana puedan seguir negociando con la empresa y arribar a una buena resolución".

En referencia a lo charlado en la reunión del sábado, aseguró que los asistentes "expresaron su convencimiento de que el Ejecutivo municipal agotará los medios y realizará las negociaciones pertinentes para lograr un buen resultado dado que es el reclamo de una comunidad entera".

Delía, en tanto, retomó lo establecido en la ordenanza 3.153/08 sobre colocación de antenas y en la declaración de patrimonio histórico para la capilla San Miguel Arcángel que se fijó por la ordenanza 4.126/17. "La antena no puede estar ubicada en poblados, a metros de la primera iglesia del partido de Olavarría que que es patrimonio histórico" dijo.

Asimismo, invitó "a todos los vecinos de Olavarría que vayan a Nievas y vean donde está emplazada y las dimensiones de la antena. Es de muy gran porte para el predio donde está ubicada" consideró.