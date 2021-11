Marisel Cides cargó contra el Gobierno: "la mitad de la población es pobre y no hay igualdad ante la ley"

Política

Dijo además que "no se puede tener a medio país cobrando planes en vez de darles un trabajo". Y consideró que "eso no es peronismo". Cides compite por una banca en el Senado Provincial con un partido que pretende colocarse por fuera de la grieta. Acusa a quienes quieren negociar votos de "hacer lo que se llama la mala política".



La candidata a senadora provincial por Vamos con vos, (randazzismo), Marisel Cides, criticó al Gobierno nacional porque "la mitad del país está por debajo de la línea de pobreza y esa mitad está cobrando planes en vez de darle un trabajo". Por ese motivo consideró que "eso no es peronismo porque se está llevando a cabo un asistencialismo en vez de generar empleo para la gente".

"Eso no es peronismo porque se está llevando a cabo un asistencialismo en vez de generar empleo para la gente".

Al mismo tiempo cuestionó duramente a la Vicepresidenta por "cobrar dos pensiones cuando a otro jubilado le hubiesen apelado el fallo. Entonces, no hay igualdad ante la ley en este país", disparó.

Marisel Cides también rechazó enfáticamente la versión que habla de una supuesta migración de votos randazzistas al Frente de Todos. Estas versiones son típicas entre las Paso y las generales y muchas veces se tiran a rodar para generar confusión en la gente y descalificar determinados candidatos/as. El objetivo es polarizar la elección y reorientar el voto de las terceras fuerzas.

Privilegios

Se llegó a comentar aunque no se sabe muy bien en qué lugar, que los partidos que no estaban en la grieta pretendían hacer el negocio de vender sus votos a los grandes espacios. Pero, como se dice comunmente, la versión no tiene sentido porque equivaldría a querer vender una mercadería que no se tiene. "Esa es la mala política y cree que a la gente se la puede subestimar de esa manera. Mirá -interpeló con modo coloquial- si hay algo que le molesta a Randazzo es todo eso y que le pregunten si va a volver al kirchnerismo. Somos la única fuerza que está nucleando a ese peronismo que quedó excluido y lo estamos representando muy bien. Además, quienes crean que los votos se pueden comprar o vender no pueden estar en la política. No merecen estarlo. Y hablan de eso cuando las mayorías populares no pueden llegar a fin de mes".

En ese sentido citó que "hoy tenemos la mitad del país viviendo por debajo de la línea de pobreza cuando en 1974 era solamente el 5 por ciento quienes estaban en esa condición y había un 6 por ciento de desocupación. Es notable lo que hemos retrocedido".

"La mitad del país esta cobrando planes sociales en vez de crearse trabajo que eso sería ser un gobierno peronista. Estamos trabajando en proyectos como se debe. A veces me pongo a pensar que no vale la pena discutir una reforma judicial con esa realidad social. ¿Qué importancia puede tener que los jueces sean vitalicios o no con tanta pobreza y cuando 7 chicos de cada 10 son pobres?. No tenemos igualdad ante la ley porque por un lado la Vicepresidenta cobra dos pensiones de un total de 2.500.000 pesos y sin que la Ansés apele el fallo cuando hay jubilados que se mueren sin poder cobrar lo que reclaman. No. no hay igualdad ante la ley. Los funcionarios políticos se operan en sanatorios privados y caros y mandan a los pobres a los hospitales públicos. Lo mismo pasa con la educación".

"Se ha perdido la moral y el sentido común en la clase política, y lo peor es que esos privilegios se han naturalizado. No podemos seguir así, con la gente haciendo colas en los hospitales públicos del Conurbano desde las 4 de la mañana mientras que sus dirigentes políticos se operan en el Otamendi. No es justo y eso no es ser peronista", dijo con visible enojo pero con un tono amargo a la vez la candidata a senadora provincial de Vamos con Vos.