Este miércoles habrá una nueva colecta de sangre

Información General

Será en el salón de AOMA, ubicado en Alsina al 2556, de 8.30 a 13. Estará a cargo del personal de Hemoterapia del Hospital Municipal.

Invitan a donantes voluntarios de sangre a participar de una nueva colecta externa: será este miércoles en el salón de AOMA, ubicado en Alsina al 2556, en el horario de 8.30 a 13. Allí, Personal de Hemoterapia dispondrá su equipamiento para el desarrollo de la jornada.

Cabe destacar el resultado más que satisfactorio de la colecta externa efectuada el pasado 27 de octubre en las instalaciones de la Iglesia Cosecha Mundial: 30 voluntarios efectivizaron su donación.

Las donaciones de sangre son imprescindibles para el sistema sanitario: cada uno de los componentes sanguíneos (glóbulos rojos, plaquetas, plasma) son requeridos para pacientes en caso de enfermedad, accidentes, operaciones, trasplante de órganos, tratamientos oncológicos, pacientes con quemaduras graves, entre otros.

Tal como se expresa desde el Ministerio de Salud de la Nación, existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable.

Se recuerda que no es necesario estar completamente en ayunas: se puede tomar café, mate, infusiones con azúcar y comer frutas (menos banana). Lo que no se pueden consumir previo a una donación de sangre son productos lácteos o grasos. Se debe pesar más de 50 kgs. Es conveniente un buen descanso previo, evitar fumar tres horas antes, y no consumir alcohol durante las 12 horas previas a la donación. En caso de contar con medicación prescripta, se solicita llevarla consigo para evaluar si esa persona puede o no efectuar la donación.

Por consultas, comunicarse con el Hospital Municipal al 440800.