Wesner negó que Bucca estuviese haciendo una campaña paralela: "estuvimos juntos en dos barrios"

Política El candidato de Todos cree que puede haber "una migración" de votos

Sostuvo que la mayor concurrencia de votantes puede modificar el resultado y adelantó algunos de sus proyectos en el Concejo Deliberante. Las dos pensiones y la Ansés. La identidad peronista y La Cámpora y otros temas. Maxi Wesner no descartó permanecer al frente de la Ansés cuando asuma en el HCD.



El candidato a primer concejal del Frente de Todos, Maximiliano Wesner, adelantó que si es elegido, presentará un "proyecto de creación de un fondo para obras de infraestructura para un mejor mantenimiento de los parques industriales y para hacerles algunas mejoras que contribuyan a la radicación de inversiones privadsas y a través de ellas la creación de puestos de trabajo".

En cuanto al comercio local, señaló que tiene dos propuestas, una sería intentar nuevamente la creación de una peatonal porque a su juicio "eso mueve la cuestión comercial", y por otro lado, promover "la aplicación del Estacionamiento Medido de una alarma para alertar al usuario de los 10 minutos de cortesía. La aplicación la tiene y habría que instrumentarla. Se le avisa al auto pero no al usuario", dijo.

A su vez consideró que puede haber un aumento de la concurrencia de votantes y que eso podría aumentar el caudal electoral del espacio. Mencionó al respecto algo que Todos supone que podría pasar como una migración de votos "de la lista que lidera (Belén) Vergel hacia su lista", basando esto en que algunos votantes radicales podrían cambiar su voto en las generales.

Dos campañas

Wesner atribuyó la existencia de la grieta a que "hay dos posiciones con pensamientos diferentes, dos posiciones ideológicas bien definidas. Yo digo que, no hay que ser duro con las palabras en denominar grieta a esto sino que son dos posiciones de carácter ideológico bien definidas. Esto me parece a mí y sin haber visto el nacimiento de esto que llaman grieta. Concretamente son dos modelos de país y eso quedó bien marcado pero no va más allá de eso. Sin embargo se ha trabajado con municipios y hemos podido llegar a esta situación sanitaria en todos ellos".

A pesar de que no se utilizaron los vacunatorios municipales y centralizaron totalmente la vacunación igualmente destacó el trabajo de los vacunadores y esto "nos permite hoy tener una vida diferente que no pensábamos cómo íbamos a estar como estamos ahora".

"La torta se va a ampliar porque el 14 habrá más participación de la gente. El contexto sanitario es otro y eso va a hacer que muchos vecinos que no fueron a votar lo hagan ahora", vaticinó aunque prefirió no arriesgar un resultado en cuanto a la proporción de concejales que se van a llevar los espacios políticos en pugna.

También remarcó que "la sucursal del Banco Provincia en la zona de los parques industriales ya está siendo operativa.

Son mejoras que van a atraer inversiones privadas y que van a generar empleo. Para eso voy a presentar un proyecto en el Concejo Deliberante por un fondo para obras de infraestructura que permita mejorar los PIOs. También tengo otras propuestas para los comercios como activar las alertas en el Estacionamiento medido cuando se esté por vencer el tiempo y tratar de construir una peatonal que favorezca el consumo interno. En Junín existe y el movimiento es otro".

Wesner había dicho que junto con su labor de concejal también continuaría como titular de la Ansés: "no hay ninguna incompatibilidad y cobraría lo que corresponde.

Anteriormente, Wesner había dicho que junto con su labor de concejal también continuaría como titular de la Ansés: "no hay ninguna incompatibilidad y cobraría lo que corresponde. Hoy estoy en Ansés pero todavía no he definido muy bien lo que voy a hacer".

- ¿Hay una campaña paralela en Todos porque Eduardo Bucca estaría haciendo la suya pero por su lado?

- No, no creo. Estuvo hace unos días con nosotros en dos barrios en donde hicimos una volanteada y timbreamos casa por casa. Hablamos con la gente de las necesidades de esos barrios. Es cierto que él tiene sus amistades, fue dos veces intendente, pero en esta elección cabe recordar que son las dos puntas de la boleta las que traccionan.

- ¿Le molesta que le cuestionen a La Cámpora su identidad peronista?

- No. Y quienes lo hacen no conocen la identidad, la conquista de los derechos...Solo hay que ir a la historia reciente.

- ¿Qué piensa de las dos pensiones que cobra Cristina Kirchner y por qué la Anses no apeló al fallo?

- No estoy empapado en el tema. Si no corresponde no debería cobrarlas pero si le corresponden... La Justicia determinará si puede o no cobrarlas, pero si Anses lo determinó en la instancia administrativa, entonces está bien.