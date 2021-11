FOPEA y ADEPA repudiaron la agresión de Mauricio Macri a un periodista de C5N

Información General

El episodio ocurrió cuando el expresidente llegó al juzgado de Dolores y fue recibido por la prensa.



El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas(ADEPA) repudiaron hoy la agresión del expresidente Mauricio Macri a un periodista de C5N. En un comunicado, FOPEA se solidarizó con Nicolás Munafó, el cronista del canal de noticias.

Según FOPEA, una filmación del hecho muestra que Macri "manotea el micrófono de C5N, lo tira y sigue caminando". Después, "esa herramienta de trabajo fue pateada y terminó en el agua", indicó FOPEA, citando el testimonio de un trabajador de prensa que estaba en el lugar.

ADEPA, en tanto, se sumó al repudió y definió el accionar de Macri como una "agresión". A través de su cuenta de Twitter, comunicaron: "ADEPA condena la acción del ex presidente Mauricio Macri contra el equipo periodístico de C5N que cubría su ingreso al juzgado de Dolores".

Y agregaron: "Macri tiró al piso un micrófono de ese canal mientras caminaba hacia la puerta de la dependencia judicial. Se trata de una agresión contra un medio que intentaba registrar un hecho de interés público".

Este miércoles cerca del mediodía, el ex presidente Mauricio Macri llegó al juzgado de Dolores para presentarse a indagatoria como acusado de supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

Tras su ingreso, un cronista de C5N denunció que, mientras caminaba hacia el juzgado, Macri le rompió el micrófono. "¿Macri, va a declarar?", le preguntó el periodista Nicolás Munafo al ex presidente, al tiempo que este se dirigía desde su auto hacia la puerta de ingreso. Pocos segundos después, el mismo cronista dijo: "Uh, tiró el micrófono de C5N. Entró así, Mauricio Macri no dijo si iba a declarar o no".

El episodio despertó un fuerte rechazo por los periodistas que estaban en el canal, quienes le pidieron más detalles al cronista. "Agarró el micrófono cuando le preguntamos si iba a declarar o no. Lo saca y termina cayendo al agua. Después, una oficial de la policía lo entrega", relató.

Munafo se alejó del grupo de periodistas de otros canales y comentó que el micrófono podría estar dañado. "Esperemos que funcione, pero está todo mojado", sostuvo. Y agregó: "No sé por qué lo toma, lo termina corriendo y lo saca del lugar".

El canal lo denunciará por "robo, daño y agresión"

El canal de noticias C5N anunció hoy que hará la denuncia contra Mauricio Macri por "robo, daño y agresión" luego del gesto agresivo que tuvo el expresidente cuando ingresaba a la sede de la Municipalidad de Dolores al quitarle el micrófono al periodista de esa señal que se encontraba en el lugar.

"Estamos en la comisaría de Dolores, vamos a hacer la denuncia contra el expresidente Mauricio Macri por robo, daño y agresión por lo que sucedió este mediodía en el ingreso a la Municipalidad de Dolores", explicó el periodista del canal Nicolás Munafo.

Y agregó: "Está clara la imagen de cuando Macri lo agarra y lo tira al piso. Las imágenes lo exponen a él".

El expresidente Mauricio Macri agredió al móvil de C5N hoy cuando ingresaba a la sede de la Municipalidad de Dolores, al quitarle el micrófono al periodista de esa señal, en el marco de la cobertura de la declaración indagatoria del exmandatario en la causa por el presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan.

Macri llegó en auto a las 11.50 al edificio de la Municipalidad de Dolores, donde desde más temprano se habían congregado algunos dirigentes del PRO, como Cristian Ritondo, Hernán Lombardi, Gabriela Michetti y Martín Yeza, para brindarle su apoyo al exmandatario.

Con información de: La Nación