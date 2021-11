Feletti citó a los laboratorios y podría avanzar con el control de precios de los medicamentos

03.11 | Información General

El secretario de Comercio Interior convocó para mañana a las cámaras farmacéuticas al Ministerio de Salud; ayer anticipó que el Gobierno estudia "algún tipo de intervención" sobre el sector.



El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, citó para mañana a las 18:30 al Ministerio de Salud a los representantes de los laboratorios para empezar a discutir y analizar un posible control de precios de los medicamentos, algo que las cámaras farmacéuticas nacionales y extranjeras ya rechazaron con firmeza. Además de Feletti y su equipo estará presente la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Las entidades que agrupan a los laboratorios, Cilfa (nacionales), Caeme (extranjeros) y Cooperala (cooperativos) salieron ayer al cruce de la iniciativa con un comunicado conjunto en el que expresaron que resulta "innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios".

Feletti, por su parte, dijo que "no puede haber consumos esenciales, como alimentos y medicamentos, que no tengan algún grado de regulación del Estado; no pueden quedar librados a la asignación de recursos que hace el mercado".