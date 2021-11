Conflicto entre gastronómicos: para el oficialismo la lista opositora "está afuera"

04.11 | Información General

Alejandro Pino acusó a la conducción del gremio de no haber trabajado para blanquear a los trabajadores y que la obra social "no funciona desde hace tres años". Mario Rodríguez señaló que la lista opositora habría estado incompleta.

Los gastronómicos pasan de la crisis por la pandemia al conflicto por las elecciones del gremio. Fue el sector más castigado por la pandemia pero hoy, justo cuando pretenden encauzar un reordenamiento sindical, surgió la batalla pre-electoral que puso al gremio al borde del colapso.

Por un lado, un grupo de trabajadores gastronómicos organizados detrás de la Lista Verde decidió participar en los comicios internos el próximo 2 de diciembre, y acusa al oficialismo (Lista Celeste) de obstaculizarle la participación en las elecciones gremiales.

"Estamos tratando de poder presentarnos para dar una vuelta de página en el gremio", dijo Alejandro Pino, el referente principal de la oposición. "Venimos de una situación muy complicada y decidimos presentarnos con un grupo de compañeros", añadió.

Mientras tanto, el titular del gremio, Mario Rodríguez rechazó las acusaciones de la lista opositora y sostuvo que "presentaron una lista con cuatro candidatos que no son afiliados, se les avisó esto y que debían cambiarlos, había firmas que no coincidían y esas personas luego declinaron sus candidaturas y la lista estaba incompleta. Hoy la lista Verde quedó afuera y solo falta la decisión definitiva de Buenos Aires".

La oposición amenazó mientras tanto con acudir al Ministerio de Trabajo para resolver la situación tras lo cual el secretario general del gremio dijo que "lo hagan y que están en su derecho", expresando de algún modo que el caso estaba casi definido.

Padrón

"Vinieron con cuatro o cinco firmas de personas que no son afiliados, vinieron a buscar los formularios que se les dio y luego la juta electoral chequeó que esos cuatro o cinco no estaban afiliados. Se les avisó al apoderado que debían cambiarlos y que existía esa falta de coincidencia con las firmas", dijo Mario Rodríguez. Luego añadió que les faltaba el cargo de secretario de organización que "nunca más lo cubrieron. La lista quedó incompleta y podría decirse que hoy por hoy quedó afuera".

Alejandro Pino habló ayer por FM 98 POP y adelantó que habían presentado su lista, que le habían ofrecido a Rodríguez conformar "una lista de unidad para salir de esta situación complicada", pero que el titular de gremio, en diálogo con este medio dijo haber rechazado enfáticamente.

Para la Lista Verde, la situación "complicada" que dicen estar atravesando sería por "muchos trabajadores en negro y una obra social que no funciona. Tanto que algunos compañeros han pedido adelantos para pagar la visita al médico porque si no no los atienden. Con un grupo de siete u ocho compañeros decidimos involucrarnos para dar una vuelta de página a la situación. El secretario general lleva más de 20 años en el cargo y dice que tiene unos 700 afiliados y nosotros preguntamos por qué entonces en su lista lleva cinco empleados del gremio y de la obra social".

Para Alejandro Pino, "hace 3 años que no funciona la obra social y maneja el gremio como si fuera su casa. La junta electoral dice que funciona los lunes, miércoles y viernes, pero fuimos el miércoles y no estaba atendiendo. Entonces, no nos están dando la oportunidad de participar".

Cuestionan precisamente que el gremio no registró trabajadores y que "hay una gran cantidad que todavía está en negro", dijo Pino, tras lo cual anticipó que se van a presentar en el Ministerio de Trabajo para que intervenga en esa situación.

Firmas

"Presentaron una lista pero varios miembros no estaban afiliados", dijo Mario Rodríguez, sobre lo cual Alejandro Pino se había quejado que "no pudimos acceder al padrón de afiliados".

Rodríguez insistió con que "se aparecen con cuatro candidatos que no son afiliados y no los cambiaron. Se le avisó al apoderado que debían cambiarlos pero no lo hicieron, con lo que hoy por hoy esa lista, por todas esas cosas, está afuera".

Preguntado sobre si se le habría ofrecido conformar una lista de unidad, Rodríguez dijo que "sí, pero yo no acepté. Lo concreto es que se les volvió a decir que corrijan esos errores pero nunca lo hicieron. Si hasta les faltaba un candidato para secretario de organización y nunca lo cubrieron".

Remarcó que "jamás se les negó la participación, pero para hacerlo hay que estar afiliado al sindicato y en esa lista había gente que no aparecía . Son diecisiete cargos los que hay que cubrir pero no llegaban y había requisitos que no se cumplían. La lista Verde está afuera y ahora solo falta que Buenos Aires lo decida. Hasta hubo una integranet que habían traido de Azul y ella misma reconoció que la firma que estaba no era suya".