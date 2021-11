Chano y un emotivo regreso: "les prometo que voy a cambiar"

El cantante volvió a los escenarios tras recibir un balazo por un policía. Cantó sus canciones solistas y revivió viejos éxitos de su ex banda Tan Biónica junto a su hermano Bambi.

Santiago "Chano" Moreno Charpentier regresó este jueves por la noche a los escenarios, en lo que fue el primero de los tres shows que brindará en el Luna Park.

Tras recibir un balazo por parte de un policía en un episodio que todavía no se esclareció y pasar días críticos en el hospital, Chano le dijo a sus fanáticos: "qué linda noche, Buenos Aires. Qué lindo de vuelta estar todos acá. No lo puedo creer. Esta vida es loca y hermosa".

"Les quiero pedir perdón por preocuparlos, a mi familia, a todo el mundo. Les prometo que voy a cambiar. Esta vez sí. En serio, amigos. Los que escribimos somos lamentablemente autobiográficos. Yo no sé si lo mejor está por venir, pero me conviene pensarlo así. Cuando nos ponemos autocompasivos y en víctimas, creemos que tenemos derecho de vivir mal y a pasarla como el orto", dijo en el momento más emotivo e íntimo de la noche.

El ex cantante de Tan Biónica tocó sus canciones solistas y luego anunció: "le voy a pedir ayuda a la persona mas importante de mi vida", en referencia a su hermano y ex compañero de banda, Bambi, con quien cantó los grandes éxitos del grupo.

"Estas canciones realmente cobran sentido cuando llegan a su boca y me dejan escucharlos cantarlas así. Yo ahora me voy a una habitación de hotel, solo, no me interesa nada más que estar bien para seguir", dijo antes de despedirse.