Ley de jubilación anticipada: Veteranos de la Provincia se movilizarán este lunes

05.11 | Información General Participará la Agrupación de Veteranos de Guerra "2 de Abril"

Reclamarán la jubilación anticipada no solo para soldados conscriptos y civiles, sino también para los empleados públicos que ocuparon cargos durante la gesta de Malvinas.

Luego de la suspensión en octubre, la movilización de los Veteranos de Guerra bonaerenses para pedir que se cumpla la Ley 12.875 que establece la jubilación anticipada no solo para ex soldados conscriptos y civiles, sino también para los que fueron empleados de la administración pública y que en su momento ocuparon cargos durante la gesta de Malvinas, se realizará finalmente el lunes 8 de noviembre.

La iniciativa es convocada por la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Buenos Aires, que representan a 40 centros y aproximadamente 4.800 socios adheridos. Estará presente la Agrupación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" que preside José María Trinchín.



La ley fue reglamentada en el año 2000 y establece que deben gozar del beneficio de la jubilación con 20 años de aporte. Esa ley se hizo para ex conscriptos soldados, dejando 350 veteranos que, al terminar la Guerra de Malvinas, decidieron no continuar y otros que fueron echados de la fuerza por problemas internos.



Todos ellos, después de la Guerra, no pudieron conseguir trabajo o incluso tampoco un subsidio del Estado.

En un comunicado lanzado por los Veteranos, expresaron: "En primer lugar la pretensión se basa en la idea de obtener una condición de igualdad ante la ley por nuestro carácter de Veteranos de la Guerra de Malvinas".



"Somos ciudadanos argentinos que al momento de producirse la recuperación de nuestras Islas teníamos grado militar, situación que cesó en ocasión de pedir la baja voluntaria. A partir del cese de la condición de militar pasamos a ser ciudadanos sin ningún lazo con la Fuerza a la que pertenecíamos, es decir, sin haber de retiro ni cobertura social. Fue desde ese mismo momento que comenzamos a padecer por doble vía, por un lado la dificultad en la obtención de un trabajo por ser Veteranos de Guerra y por otro el estigma que para gran parte de la Sociedad significaba que hubiéramos formado parte de las Fuerzas Armadas".



"Solo pretendemos que los pocos años, o meses en el caso de algunos compañeros, que nos resten podamos disfrutar en la paz que merece el guerrero que combatió por su Patria, sin la distinción que solo ha existido en la decisión de algunos hombres", agregaron.