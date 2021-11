Aclaran desde Región Sanitaria IX cómo será el esquema de vacunación para recibir terceras dosis

05.11 | Información General

Luego de haberse dado a conocer la posibilidad de recibir una tercera dosis para algunas personas, Ramiro Borzi, director de la Región Sanitaria IX, explicó "a quiénes les van a llegar los turnos". En nuestra ciudad, ya fueron aplicadas 183.967 vacunas en total, de las cuales 101.810 corresponden a primeras dosis, mientras que 82.157 vecinos completaron el esquema de dos dosis.

El profesional aclaró que "en primera instancia se van a vacunar con tercera dosis todos los mayores de 50 años que se hayan aplicado Sinopharm. Ahí lo que define la tercera dosis es la edad, más allá de que la persona tenga o no factores de riesgo, mayor de 50 años con Sinopharm le va a llegar una tercera dosis", declaró entrevistado para radio LU32.

Asimismo, "el otro grupo que se va a vacunar son las personas que estén inmunocomprometidas de cualquier edad, incluso los niños. A partir de los tres años, que en este caso están empezando a completar sus esquemas de dos dosis. Pero en cualquier edad, una persona inmunocomprometida va a tener una tercera dosis. Cuando hablo de inmunocomprometidas hablo de pacientes que tienen diálisis, pacientes trasplantados, alguien que tenga una enfermedad oncomatológica, alguien que esté tomando una medicación que baja sus defensas, o cualquier enfermedad que tenga compromiso inmunológico". En ese sentido, recalcó que "los turnos van a llegar por la misma vía que les llegaron a las personas para la primera y la segunda dosis".

De esa manera, señaló que "si los chicos de 3 a 11 años recibieron Sinopharm y aquellos que entren en esta categoría, van a seguir recibiendo Sinopharm. Los demás grupos, los adolescentes también van a repetir la misma vacuna, pero los adultos van a recibir un esquema heterólogo o combinado".

Por otra parte, Borzi aseguró que "las personas que tengan entre 18 y 39 años y que estén inmuno comprometidos van a recibir una tercera dosis que va a ser o Sputnik componente 1 o AstraZeneca. Las personas entre 40 y 50 años van a recibir un turno con alguna afección de salud van a recibir AstraZeneca y los mayores de 50 van a recibir AstraZeneca".

En cuanto a los turnos recibidos por error, el funcionario advirtió que "más allá de estas características que estoy describiendo, me llegan muchos mensajes de personas que no entraban dentro de estas categorías pero igual le había llegado el turno para la tercera dosis. Vamos a suponer una persona de 55 años que no tiene ninguna afección de salud y no se vacunó con Sinopharm lo que debería hacer es dar de baja el turno".

Para evitar malosentendidos, el titular de la RS IX indicó que "alguna persona que tenga una patología, que todavía entre en duda a ver si estaría considerado entre los que se van a vacunar o no, que concurran igual al vacunatorio, y ahí en todo caso consulta si le corresponde o no, que nadie se quede con la duda".

Pese a esta aclaración, "hay algunas personas que van a tener dudas. Pero si no tiene ningún factor de riesgo ni nada y no se vacuno con Sinopharm es que hubo algún error en el sistema que han pasado. Entonces, aquellos que tengan dudas que igual concurran a los vacunatorios, que ahí se los va a asesorar", reiteró Borzi.

En ese punto, detalló que "desde que se dieron la última dosis de las dos previstas, para ser posible que reciban esta tercera, deben haber pasado cuatro semanas. Van a recibir el esquema completo con esta tercera dosis y van a ser priorizados, por supuesto, aquellos que tienen más tiempo del intervalo desde la última vez".

Para completar la actividad anunciada "se va a vacunar en todos los vacunatorios que están funcionando hasta ahora con la misma dinámica que ahora. Tienen una rotación, por ejemplo cuando se vacuna a los pediátricos, a los chicos más chiquitos en algún vacunatorio, no se vacuna a los adultos. Las tuneras van coordinando más que nada franjas etarias; van a estar los tres disponibles. Hay dosis suficientes, permanentemente nos están llegando vacunas, eso no me genera ninguna alarma porque tenemos muy buena cantidad de stock", sostuvo Borzi.