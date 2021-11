Vergel: "Hay muchos Manes dentro del radicalismo que muestra hoy que puede liderar"

Política

La candidata de Juntos no duda que su partido puede llegar a liderar y al decirlo anticipó el escenario de los próximos dos años y de 2023. Propuso una ayuda sistemática e incluida en el Presupuesto para los clubes y una mejor distribución del impuesto a la piedra en las localidades. Destacó el tema ambiental y el efecto Manes en el partido.

Belén Vergel es una candidata radical dentro de la lista de Juntos por el Cambio que ocupa el sexto lugar luego de competir en la interna yendo en el primer lugar de la nómina que llevaba como referente a Facundo Manes. Sebastián Matrella ocupa hoy el tercer lugar, y esto es así por "una cuestión relacionada con la cantidad de votos y por el tema de género", dijo.

En diálogo con "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP, la candidata a concejal anticipó que va a trabajar por dotar de ingresos a los clubes "para que se puedan dedicar tranquilamente a la contención de los niños y al deporte", y además propuso una mejor distribuón del impuesto a la piedra en las localidades serranas del Partido.

Anunció que hoy estarán en Olavarría los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y Facundo Manes y que la presencia del neurólogo le dio un impulso muy importante al radicalismo, pero "tenemos muchos Manes que van haciendo un radicalismo cada vez más fuerte", fraseó.

En este caso dijo "el radicalismo puede liderar", anticipando de ese modo la intención de presentar una fórmula radical para 2023.

Campaña nacionalizada

Dentro de lo que fue una defensa de la institución partidaria, Vergel sostuvo que "nosotros buscamos siempre preservar al partido y es lo que corresponde para promover una participación activa. Es un ejercicio democrático que le hace muy bien al sistema. Estamos trabajando todos juntos", dijo en referencia a la pregunta si había unidad en la coalición. "Todo lo hacemos en forma conjunta y por una participación plena. En pocas palabras, integramos este espacio y cada uno debe aportar sus propios valores y a la vez seguir intentando ampliarlo. Pero haciendo siempre un mejor Juntos", volvió a frasear.

A su juicio, "la gente está satisfecha con la gestión local pero muy abrumada por las políticas nacionales tanto por lo económico como también por la salud, la educación, la inseguridad...Hay un hartazgo con todo ello, y se está pidiendo otro modelo de país. La elección va a ser nacionalizada, bueno, como siempre pasa. Lo primero que le preocupa a la gente es la situación económica y eso no permite pensar en un futuro. El panorama que se ve es muy complicado y la gente no ve con claridad hacia dónde vamos. No pueden proyectar de esa manera. Es muy doloroso que la única salida es irse del país. Además, no se genera credibilidad en el mundo y por lo tanto no hay manera de atraer inversiones para generar trabajo".

Proyectos en el Concejo

Vergel es una candidata muy comprometida con el tema ecológico, trabaja con el grupo ambientalista "Remada Verde" que toma las muestras de agua en el arroyo con el objetivo de cuidar la calidad de vida de los olavarrienses. "siempre los estamos acompañando para evitar daños ambientales", subrayó en el programa radial.

Anticipó la visita de sus máximos candidatos en la Provincia y vaticinó una "excelente elección porque ya se demostró en la Paso y porque hemos puesto todas nuestras fuerzas para que esto ocurra. Tenemos excelentes pronósticos para el 14 de noviembre", insistió, tras lo cual habló de algunos de sus proyectos por si le toca ocupar una banca en el Concejo Deliberante, y es el de ayuda sistemática a los clubes para que "tengan una asignación fija en el Presupuesto y para que puedan dedicarse a la contención de niños y jóvenes. También queremos una mejor distribución del impuesto a la piedra en las localidades".

Sobre su referente inmediato, Facundo Manes, y preguntada acerca de si el neurólogo representa una inyección similar a la que produjo en su momento Raúl Alfonsín, Belén dijo que "el radicalismo está muy tranquilo porque tenemos muchos Manes y cada uno quiere aportar lo suyo. Estamso muy fuertes y con una participación cada vez más activa. El radicalismo puede liderar", remató prefigurando un fuerte protagonismo de su partido dentro de la coalición Juntos y como anticipando el escenario de 2023.