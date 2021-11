Principio de acuerdo para congelar el precio de los medicamentos

Información General Entre el gobierno y los laboratorios

Sería hasta el 7 de enero, al igual que el de la canasta familiar. Se conformó una mesa de trabajo para seguir analizando el tema.



La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, llegaron anoche a un principio de acuerdo con las cámaras que nuclean a los principales laboratorios para retrotraer los precios de los medicamentos al 1° de noviembre y congelarlos hasta el 7 de enero.

Además, se reimpulsará la prescripción de medicamentos por nombre genérico y se conformó una mesa de trabajo permanente para continuar analizando el tema, dada la complejidad del sector.

Según se informó, los representantes de las Cámaras expresaron su buena predisposición para llegar a un acuerdo, se comprometieron a llevar la propuesta al resto de los actores que componen dichas entidades y a responder a las autoridades nacionales antes del 8 de noviembre.

Para la población con cobertura de seguridad social, se informó la decisión de la cartera sanitaria de avanzar en la reimplantación de precios de referencia, para un conjunto de principios activos de uso ambulatorio, que permitirá elegir según las conveniencias individuales y disminuir así el gasto de bolsillo de los hogares. Esto facilitará la posibilidad de incrementar la transparencia y la disponibilidad de información.

Por último, se consensuó retomar la carga de precios por parte de los laboratorios en el Vademecum Nacional de Medicamentos que publica la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), de acuerdo a lo establecido por la Resolución 215/2014 de la Secretaría de Comercio Interior. Gracias a esto, se podrá llevar adelante el monitoreo y seguimiento de precios de modo que resulten accesibles para toda la población.

La convocatoria se llevó a cabo ante los pronunciados aumentos de precios de algunos medicamentos de consumo frecuente en el último año, que se suman a la elevada dispersión de precios para un mismo principio activo observada en algunos segmentos.

En la reunión estuvieron presentes además de Vizzotti y Feletti, la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona; la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Natalia Grinblat; la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Débora Giorgi; y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian. También se hicieron presentes Manuel Limeres, titular de la ANMAT y el Superintendente de Servicios de Salud, Daniel López.

Por parte del sector farmacéutico participaron Nicolás Vaquer y Carlos Escobar de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME); Laura Fabra y Alejandrina Arauz de la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso Hospitalario (CAPGEN); Eduardo Macchiavello y Eduardo Franciosi de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA); Juan José Marconi de la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA); María Isabel Reinoso y Ricardo Pesenti de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA); Carlos Alberto Sandoval y Miguel Osio de la Federación Farmacéutica (FEFARA).

Feletti consideró ayer necesario instaurar "algún tipo de intervención" por parte del Estado en este sector, por entender que "no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación".

"Vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga", dijo Feletti. (DIB)