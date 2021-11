"En Olavarría hay un nivel de cerveceros caseros muy bueno"

Información General Javier Pérez, premiado como mejor cervecero casero en la Copa Argentina de Cervezas

Tras su logro en el certamen más prestigioso del país, el homebrewer olavarriense es uno de los ocho finalistas que se encuentran participando en un concurso que se lleva a cabo en Buenos Aires. Contó cómo fueron sus comienzos en el rubro y el impacto que tuvo la pandemia.



Marco Becker

@MarcoBecker_



El pasado fin de semana se llevó a cabo la sexta edición de la Copa Argentina de Cervezas, donde más de 300 cervecerías participaron del evento desarrollado en el centro de convenciones Golden Center, en Buenos Aires, que cada año premia a las mejores cervezas artesanales de fabricantes independientes de todo el país.



Como es habitual durante las últimas ediciones, Olavarría tuvo una gran representación en la competencia. De hecho, la fábrica oriunda de Sierras Bayas, Cuatro Cerros, obtuvo el premio a la segunda Mejor Microcervecería del Año, máximo reconocimiento del certamen. Además, Salmón Birra, cervecería del olavarriense Tomás Avalos radicada en Buenos Aires, obtuvo múltiples premios.



Este año hizo su debut en el certamen la categoría Homebrewer, destinada a cerveceros caseros de todo el país. Allí, el ganador fue el olavarriense Javier Pérez, quien manifestó su alegría a El Popular y catalogó su premio como "un logro muy importante" a nivel personal.



"Es la primera vez que está esta categoría y es la primera vez participé", comentó Javier, que asistió a la competencia junto a cerveceros de otras fábricas de la ciudad, y contó que acudió como encargado de asistir a los jueces y entregar las cervezas.



La cerveza que le permitió al cervecero llevarse el primer puesto se conoce como Eisbock con Amburana, la cual definió como "difícil de hacer", debido a que "no hay mucha gente que la haga porque lleva mucho tiempo y trabajo". Una de las características de la bebida es que "para concentrar su sabor hay que hacerle un congelado donde se extrae el líquido", explicó, aunque reconoció que hacerla "dio sus frutos".



Asimismo, destacó el compañerismo que hay entre los colegas: "más allá de alguna pica entre un cervecero y otro, en general es un ambiente de mucha camaradería. En nuestro caso, siempre estamos abiertos a recibir ayuda o a dar una mano".



Pero no es solo la camaradería, sino también la calidad. "La verdad que en Olavarría hay un nivel de cerveceros caseros muy bueno. Muchos han ganado muchos premios en diferentes competencias de todo el país", aseguró.



Participación en el concurso H-BREW



Al finalizar la competencia, Javier se quedó en Buenos Aires durante una semana ya que actualmente se encuentra participando de un concurso de cerveceros llamado H-BREW. El mismo es organizado en conjunto por el programa audiovisual All Beer TV y la empresa industrial Frío Beer, y surgió para ayudar a los cerveceros durante un duro momento como lo fue el aislamiento de la pandemia del Covid-19 en 2020.



Para la primera parte del concurso se inscribieron más de 100 participantes de todo el país, quienes debieron enviar un video propio cocinando una cerveza. De ellos, fueron pre-seleccionados 20 concursantes y el público debió elegir a través de Instagram sus ocho favoritos para que lleguen a la final, entre los que quedó Javier Pérez.



El certamen comenzó a filmarse en enero de este año, y cada homebrewer asiste una vez a la fábrica Velázquez ubicada en Temperley para cocinar su bebida. "Ahí durante todo el día tenés que hacer tu cerveza y cuando termina la cocción se edita el programa y se publica. Después las mismas tienen que pasar por distintas etapas, hasta que a los 30 días se entrega y se evalúa", explicó.



Este sábado, el homebrewer olavarriense será el séptimo participante en cocinar su cerveza. La primera parte de su participación se estrenará este domingo a las 19.30 tanto por el canal de Youtube All Beer TV como por el Instagram allbeertv. También se transmite a través de Flow.



Al terminar de cocinar todos los concursantes, el ganador se llevará un equipo de 70 litros de Orpach, enfriadores de Frío Beer y Haseen, un filtro de Sudafilt dos fermentadores de Infinity Rotomolding y un party pam de Cabo de Frío.



Sus comienzos en el rubro



Desde hace cinco años, Javier cuenta con una tienda de insumos para la fabricación de cerveza llamada Olavarría Cerveza. "Es referente de la zona de insumos, que no hay muchas en esta region de la provincia, tenemos clientes en toda la región", señaló.



Al poco tiempo, comenzó a cocinar su propia cerveza en su casa gracias a distintas capacitaciones y viajes que realizó. "Cuando uno empieza a formarse ve que puede hacerla en su casa, pero hacer una cerveza de buena calidad requiere de tiempo y de conocimiento", indicó.

Es por ello que también realiza capacitaciones, cursos y asesoramiento sin cargo, por lo que invita a acercarse a su local a aquellos que quieran aprender a hacer cerveza. "Tenemos una relación muy cercana con nuestros clientes y los asistimos en todo el proceso para hacer una cerveza, que no es fácil, hay muchas variables en juego".



El impacto de la pandemia



Las cervecerías, ligados paralelamente a la gastronomía, fueron uno de los rubros que más sufrieron la pandemia. "Pasamos por diferentes momentos, en algunos no pudimos trabajar y en otros hubo un poco mas de interés para hacer cerveza porque la gente tenía más tiempo en su casa", comentó. Sin embargo, confesó que "pensábamos que íbamos a tener que cerrar, pero por suerte hemos sobrevivido".



Es por ello que la Copa Argentina cobró más valor para los cerveceros, ya que más allá de los premios significó volver a juntarse entre colegas después de casi dos años -la edición 2020 se llevó delante de manera virtual-.



Pese a que no hay un premio físico ni económico, el homebrewer afirmó que "lo más importante es el reconocimiento". Sin dudas esta celebración fue un mimo al alma para tantos fabricantes de todo el país que lucharon para subsistir durante el aislamiento, y que pudieron vivir esta jornada como una verdadera fiesta.