Wesner apuntó a fomentar la adopción responsable

Animales Políticos

El candidato a concejal del Frente de Todos, Maximiliano "Tota" Wesner tiene dos mascotas y aseguró que esta en deuda con uno de ellos.



En el trajín de la campaña, y con los útlimos días previos a las elecciones confesó "estoy en deuda con mi Beto que lo sacábamos todas las tardes al Parque Avellaneda, pero día por medio le estoy garantizando su salida al Parque".

Beto en los ojos de Maximiliano: "es una mascota mestiza, color negro. Lo encontramos con Ine, mi pareja una tardecita en la puerta de casa y se aquerenció, se quedó ahí. Primero le pusimos tipo un refugio en la puerta y nos ganó el corazón" confesó. Al punto tal que "ahora hasta la cama".

Antes de la entrevista ya lo había visto a Maximiliano acariciando perros mientras repartía boletas y hasta conversamos de algunas ideas para evitar que haya tantos perros abandonados. Él apunta a fomentar la adopción responsable. Y se declaró "fanático de los animales, de los perros específicamente".

Respecto de la superpoblación animal, comentó que él nota "cuando va por fuera generalmente de las cuatro avenidas -porque en las cuatro avenidas por ahí conocemos que hay diez animales sueltos-, pero por fuera se acrecienta mucho más", y consideró que "hoy por hoy, creo que no tenemos un sistema de castración masiva como debe ser como hay en otros municipios. Se nota en la calle, se nota puertas afuera de los hogares como hay mascotas en la calle y eso obviamente que repercute en una cuestión sanitaria y es importante abordarla" sostuvo.

-¿Qué opinas sobre la tenencia responsable? Porque muchos de esos animales que están en la calle, muchas veces tienen dueño.

-Muchas veces tienen dueño, otras no. Me parece que es una responsabilidad muy importante tener una mascota. Yo por lo menos así lo tomo y respeto mi mascota, y uno trata de darle lo mejor para que tenga un buen pasar, un buen día a día.

Debemos ser responsables, creo que hay que trabajar fuertemente con la concientización para que puedan las familias olavarriense tratar de manera responsable a sus mascotas.

"La Tota"

Cuando le pregunté si de chico, en su familia había mascotas, contó que sí. "Mi papá es fana de los perros y tuvimos gatos también, un gato que se llamó Pelusa y después tuvimos "la Tota". Mí sobrenombre tiene que ver con una mascota.



El profe de Educación Física del Colegio Normal me puso el sobrenombre porque me seguía -la tota- cuando yo agarraba la bicicleta. Íbamos acá la pista, a la antigua pista de atletismo de Estudiantes y me seguía. Yo bateaba y como era difícil pronunciar mi apellido, me terminó diciendo "Tota". Y durante cinco años, toda la secundaria, mis compañeros me dijeron Tota, por esa perra que no sabes, ¡éramos piel y hueso, estábamos todo el día juntos".