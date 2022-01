Aunque con protocolos, las colonias de vacaciones funcionan casi como en pre-pandemia

05.01 | Información General

La gran mayoría está trabajando con una matrícula similar a la que existía en tiempos de normalidad. Sin aforo, la clave fue formar grupos que no sean extremadamente numerosos. Conjugan pileta, deportes y actividades recreativas.



La temporada de colonia de vacaciones del 2021 casi pasó desapercibida pero hoy resulta inevitable la comparación. Con un trabajo casi con la normalidad de la pre-pandemia, en los clubes más importantes de nuestra ciudad vuelven a poner en eje la masiva concurrencia de niños, niñas y adolescentes; evidencian la importancia de la vacunación y sostienen que este tipo de actividades es fundamental a dos años de convivir con el virus.

Sin restricciones sanitarias ni límites en cuanto al aforo permitido, ya de antemano en las distintas colonias de vacaciones esperaban recuperar las matrículas históricas; un hecho que hoy ven materializado incluso con más concurrencia que antes de la pandemia en algunos casos.

Pileta, deportes, actividades recreativas y vida social; todas estas particularidades que encierran las colonias se habían visto interrumpidas en la temporada de verano pasada, signada por las limitaciones de la crisis sanitaria.

Aunque ya no existen las burbujas, la clave fue formar grupos que no sean extremadamente numerosos. El barbijo en lugares cerrados, el alcohol en gel a disposición y la cuestión de fomentar el no compartir botellas y objetos personales son características en el marco de los recaudos actuales.

En este marco, quienes están al mando de las distintas colonias exponen que las vacunas dan cierta tranquilidad, aún en el transcurso de esta tercera ola que batió récord de contagios en las últimas horas y arrojó un importante índice de positividad. Frente a esta situación, los coordinadores de los clubes de niños (como se llamaban antes) sostienen que volver a este tipo de actividades es fundamental para los chicos.

Con nuevas propuestas

No pasó un mes todavía desde que los clubes iniciaron su temporada de verano cuando la tercera ola hizo crecer la curva de contagios exponencialmente, pero que mantiene la circulación del virus sin un desenlace de gravedad en la mayoría de los casos gracias a la vacunación masiva que comenzó en diciembre del año pasado y que en 12 meses ha superado el 90% de la población olavarriense con al menos una dosis aplicada.

En Club El Fortín, el coordinador de la colonia de vacaciones Sergio Gallastegui, cuenta que concurren este año unos 120 chicos, una cantidad que resulta interesante teniendo en cuenta que en la temporada pasada no hubo colonia debido a las restricciones y al poco tiempo de organización que tuvieron las entidades deportivas.

"Para nosotros fue un verano completamente atípico y sin poder ofrecer esta alternativa que los chicos aprovechan un montón", define ahora quien transita por su primer año como coordinador en este club, aunque con la experiencia de años anteriores en otro espacio.

Allí la colonia funciona solo en turno mañana, de 10 a 13 y de lunes a viernes. "Dividimos los grupos por edades: desde los 3 hasta los 12 y tenemos un grupo de seis profesores más dos ayudantes, con un guardavidas".

En cada grupo hay alrededor de 15 o 20 chicos que comparten a diario actividades de natación, deportivas y de recreación. "Lo que tratamos es que no sean grupos muy elevados en números", sentencia el Sergio Gallastegui al tiempo que destaca que "la idea este año es que sea una colonia bastante innovadora. Tratamos de buscarle sentido recreativo: los miércoles ofrecemos taller de cocina por ejemplo y los chicos amasan pizza o pan, las cocinamos y comemos antes de que se vayan. Los viernes tenemos una fiesta temática donde además de juegos en el agua se realizan fiestas de disfraces con temáticas diferentes. Esa es la impronta de esta temporada", cuenta desde esta entidad que todavía sigue con la inscripción cuyo costo se reducirá de 12 a 7 mil pesos a partir del 11 de enero.

Otra particularidad es que los grupos se dividen por edades en todas las actividades, menos en aquellas vinculadas con los espejos de agua. "La pileta se divide por andariveles de acuerdo al avance que los chicos tienen en natación. Semanalmente los profesores evalúan y van repartiéndose de acuerdo a sus capacidades de natación, hay chicos más avanzados que otros independientemente de la edad que tengan".

El balance "es muy bueno, se nota en los chicos y en las familias porque están muy contentos con la propuesta", resume Gallastegui con el deseo que en 2023 se mantenga la matrícula actual o se sumen nuevos concurrentes.

"Somos un club de niños"

"Este año la matrícula volvió a ser como era antes de la pandemia, ya no se trabaja más en burbujas, algo que se relaciona con lo que se hacía en la escuela y al aire libre con más razón. Aunque estemos en una tercera ola, la colonia funciona lo más parecida posible a lo que era antes", describe la profesora Claudia Menchi desde la dirección de la colonia de vacaciones del Club Estudiantes.

Aclara que "por supuesto que continuamos tomando medidas de higiene como el lavado de manos que son cuestiones que deben seguir manteniéndose. Los profesores estamos con barbijos y les pedimos a los padres cuando traen o retiran a sus hijos que nos acompañen en esta medida de cuidado. No se puede compartir botellas o vasos por supuesto. Tratamos de tomar estos cuidados que son normas elementales".

Sin casos positivos que se hayan informado, "se mantienen los protocolos vigentes para lo que son las temporadas y colonias en clubes", destaca al momento de hablar sobre el incremento de casos y una nueva cepa que "dicen que es mucho más contagiosa".

Claudia Menchi también pondera la vacunación, "acá en el Club este momento nos encuentra con todos los profesores y asistentes vacunados, y los chicos también. Eso es espectacular".

Cerca de 600 concurrentes asisten a las instalaciones de Estudiantes de lunes a viernes, con 19 grupos en el turno tarde y 9 en el turno de la mañana.

La inscripción todavía está abierta, "hay muchos chicos que se suman en enero. Pasa que a veces se van de vacaciones entonces empiezan más tarde o hay niños que no son de Olavarría pero que vienen unas semanas a la ciudad y pueden concurrir a la colonia durante esos días, no es algo cerrado".

Una treintena de niños compone los distintos grupos, lo que demanda alrededor de 75 profesores y asistentes en total para atender a una matrícula que comienza en los 2 años (lo que se llama guardería), preescolar y escolar.

Como todos los clubes, Estudiantes también ofrece actividades deportivas, conjugadas con la natación y la recreación. "Los chicos pasan por todos los deportes: tenis, canotaje, vóley, handball y hockey, por mencionar algunos.

Además, ofrece la posibilidad de pileta climatizada cuando el clima no permite hacer natación al aire libre o en turnos de la mañana donde temprano a veces hace frío para meterse en el agua de una pileta a cielo abierto.

Con todo, Claudia Menchi expone que "estoy súper contenta, hay mucho personal nuevo y siempre hablo con los chicos en las entrevistas que la idea es formarlos con una línea de trabajo que tenemos. Cada colonia tiene su idiosincrasia: no somos colonia de vacaciones, somos club de niños", diferencia al destacar que el eje principal es que los chicos hagan actividades, pero con el foco puesto en el disfrute y la relajación.

En este marco, el Club Estudiantes propone este año nuevas actividades: "están los viernes especiales donde no se hace deporte pero como alternativa hacemos una actividad que abarca la temática de los pueblos originarios. Cada grupo es una tribu, tiene su propia bandera, su nombre distintivo y hasta una canción propia. Hacemos juegos originarios tanto en el agua donde adaptamos leyendas y construimos juegos con materiales distintos a los que se usan siempre; hasta competencias fuera del agua. Los grupos van sumando puntos y al cierre de la colonia se darán premios. Los chicos están súper enganchados, eso es lo principal".

Un trabajo que ahora "da sus frutos"

En Club Racing, este año la matrícula supera a lo que la entidad acostumbraba antes de la pandemia. Y esto se debe "al enorme trabajo que comenzó con Carlos Orifici y continuó después con el actual presidente de la reconocida entidad deportiva".

Allí, en la avenida Colón, la inscripción habitual rondaba en los 200 chicos, pero esta temporada "hay entre 350 y 370 inscriptos que concurren actualmente a la colonia de vacaciones", destaca el coordinador Agustín Ceceri.

Cuenta que "sin aforo ni restricciones, la actividad es completamente normal más allá de los cuidados preventivos que tenemos en todo momento. Pero nada se compara con la temporada pasada donde la colonia estaba prácticamente vacía, con un profe para diez chicos".

Quienes concurren en su mayoría son chicos que asisten al club también durante el invierno para practicar las distintas actividades deportivas que ofrece la institución. Y quienes están a cargo de los distintos grupos "también son profesores de educación física".

En este sentido, define que "vimos los frutos de tanto esfuerzo y ahora estamos muy felices con esta situación que nos convoca, estamos alertas también pero disfrutando del regreso a las actividades que tan bien le hacen a todos. Hay un gran trabajo de coordinación con la presidencia y la comisión del club, no es casualidad que tengamos esta cantidad de inscriptos que es tan significativa".

En Racing, los grupos contienen entre 25 y 30 chicos con un profesor de educación física y dos asistentes que son estudiantes de la carrera. En tanto que en los grupos de más pequeños están al frente una maestra jardinera y tres asistentes.

Con todos los recaudos en cuanto a higiene, y de acuerdo al protocolo vigente, la actividad en el Club Racing se desarrolla con normalidad. "Incluso el año pasado se compró un equipo sanitizante para desinfección de baños y lugares cerrados, siguiendo todas las normas de prevención que sean posibles".

Como la mayoría de las colonias, en el Club Racing la propuesta se extenderá hasta el 13 de febrero con un balance "positivo hasta el momento".

En este contexto, Ceceri afirma que "estamos muy felices de que la gente vuelva a confiar en el Club. Tenemos una estructura muy linda, con tres piletones y una pileta de enseñanza. Realmente estamos muy contentos y vemos que era necesario para los chicos poder disfrutar de estas propuestas después de dos años complicados que deja como resultado más sedentarismo, obesidad e incluso pérdida de la capacidad motriz. Es interesante que retomen su vida recreativa y deportiva".

La colonia de Ferro tampoco maneja restricciones en cuanto a aforo y trabaja para fomentar la actividad en el gua, "porque las dimensiones de los espacios acuáticos son muy ampliar", lo que posibilita pasar allí gran cantidad de tiempo, señalaba a este Diario el profesor Ramiro Bou cuando se abría la inscripción, mientras destacaba el natatorio cubierto y avizoraba una buena temporada que propone actividades deportivas, lúdicas, recreativas, fiestas temáticas, campamentos, clases educativas y talleres.