Pese a la fuerte suba de contagios, por ahora la Provincia no analiza restricciones

05.01 | Información General

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que el ascenso de casos en la tercera ola es de 2100% en siete semanas.



En medio de una temporada que se estima será récord y ante la fuerte suba de casos reportada en los últimos días, desde el Gobierno bonaerense descartaron por el momento nuevas restricciones, llamaron a cumplir con el pase sanitario y la vacunación, ya que ocho de cada diez personas no inmunizadas son las que actualmente están internadas en terapia intensiva.

Así lo hizo saber el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien brindó una conferencia de prensa desde la costa atlántica, en la que actualizó los datos sobre la pandemia y advirtió que en la tercera ola el aumento de la curva de infecciones fue mucho mayor al reportado en la anterior. Sin embargo, descartó de momento la aplicación de nuevas restricciones.

"El ascenso que vemos en esta tercera ola ha logrado que en siete semanas tengamos un 2100% de aumento de casos, cuando en la segunda ola tuvimos en ocho semanas una suba de 400%", dijo el funcionario del Gobierno de Axel Kicillof y agregó: "La velocidad es tremendamente superior". No obstante, buscó llevar tranquilidad a la sociedad al asegurar que "no se observa por ahora una tercera ola en fallecidos".

"Tenemos casi 30.000 casos, pero 367 internados", dijo el ministro. Destacó que en la costa atlántica no se registró un "aumento significativo" de las hospitalizaciones y añadió en que la demanda principal tanto en las áreas de internación, como en las guardias, es por causas no vinculadas al Covid-19.

De hecho, a nivel provincial dijo que hay un 46% de ocupación de camas en terapia pero sólo el 16,3% es por coronavirus. Y añadió otro dato preocupante: "El 82% de las personas internadas por Covid no están vacunadas".

"En tanto no crezca el nivel de internaciones, no habrá restricciones. Y no estamos viendo un aumento de las internaciones", dijo Kreplak desde Villa Gesell. Por eso, remarcó que todavía "no hay ninguna medida en carpeta".

Sin embargo, hizo hincapié en la responsabilidad individual, al advertir a quienes estuvieron en contacto con el virus: "Las medidas restrictivas las tienen que hacer los contactos estrecho o quienes sean positivos". Además, insistió en la necesidad de que todos los municipios se sumen a la aplicación del pase sanitario. "Desde el ministerio hacemos una fiscalización y el acatamiento es dispar. Depende los municipios. En algunos lugares no se aplica, pero lo que sí notamos es que aumentó la cantidad de gente que se ha vacunado", concluyó.

Fuente: DIB.