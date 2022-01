Volvieron los Reyes Magos con su magia y Sierras Bayas recuperó una gran fiesta

Información General Mirá el regreso de Melchor, Gaspar y Baltasar en Fotos

Decenas de miles de personas respondieron a la convocatoria. Espectáculos artísticos, artesanos y pesebre viviente, como atractivos en la previa a la esperada bajada de los Reyes. Una ilusión que mantiene su espíritu con el correr del tiempo.



Esta vez, el marco de público no alcanzó los niveles multitudinarios de la prepandemia. Sin embargo, Sierras Bayas volvió a mostrar un gran poder de convocatoria como cada 5 de enero. La atracción por la bajada de los Reyes Magos mantiene su vigencia y pasa de generación en generación. La fiesta de anoche no fue la excepción a pesar de la incertidumbre que se había generado en las jornadas previas a medida que se iban conociendo los partes de múltiples contagios de coronavirus que parecen no tener freno.

No obstante, entre los que asistieron (la organización calculó unas 10 mil personas) el uso del barbijo no fue generalizado y se pudo observar a gran parte de los espectadores sin la protección recomendada hasta el hartazgo por profesionales, epidemiólogos, autoridades y medios de comunicación desde el inicio de la pandemia hasta estos días, cuando la suba de casos volvió a ser explosiva.

En la Plaza de la localidad, los puestos de los artesanos que se habían montado para la ocasión fueron una de las atracciones, especialmente para las mujeres que aprovecharon a recorrer los stands, mirar, consultar precios y en muchos casos comprar.

En el predio frente al escenario central, después de las 20 el marco de público ya era importante. Familias enteras instaladas con reposeras, equipos de mate y hasta conservadoras con bebidas frías y comidas para cenar al aire libre en una noche que el clima acompañó.

La Fiesta de Reyes Magos trasciende generaciones y mantiene, con el correr de los años, una convocatoria amplia y diversa. Niños de otras épocas, que ya son padres o abuelos, vuelven una y otra vez para que sus hijos y nietos también puedan vivir la noche mágica de la bajada y la entrega de regalos. En cada regreso vuelven a disfrutar y emocionarse, esta vez al contemplar el asombro ingenuo de los más chicos.

Esta vez la expectativa era mayor: la pandemia obligó a la suspensión de la celebración popular del año pasado y tanto los organizadores como el público esperaban con ansiedad el regreso del gran clásico de cada 5 de enero.

Según cálculos de los propios organizadores, alrededor de 10 mil personas asistieron anoche a presenciar la programación. Un número sensiblemente inferior a la última edición presencial, en 2020, cuando el marco había llegado a las 30 mil personas. Sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones epidemiológicas y la incertidumbre en la población por la nueva ola de contagios, se trató de un muy buen marco.

Una mención especial merecen las y los integrantes de la comisión organizadora por su esfuerzo de todo el año y su trabajo a pulmón para garantizar la continuidad de unas de las fiestas populares de mayor convocatoria en el calendario anual olavarriense.

La jornada se inició con la presentación del folclorista azuleño Martín Pereyra, luego llegó la bendición religiosa para todos los presentes. Otro momento de gran interés para chicos y grandes fue el espectáculo circense que entró en escena poco después, mientras se ajustaban los últimos detalles del Pesebre Viviente, siempre muy esperado.

Minutos después de las 22 se inició el descenso de los Reyes y la postal fue los miles y miles de teléfonos celulares brillando en la noche: todos querían su foto o video del momento, mientras el operativo policial que se había montado para la ocasión se encargada de impedir que el público avanzara más allá de los límites perimetrales que se habían dispuesto.

El reparto de juguetes, la ansiedad de los chicos, las miradas atentas y emocionadas de los padres: cosas que no cambian pese al paso de los años y las décadas.

El cierre vino con la banda marplatense Los Eternos Cumbia, para ponerle música, baile y más colorido a la fiesta que, a pesar de los tiempos difíciles que nos tocan vivir, está de regreso. Algunos ya habían emprendido el regreso, a esa altura la temperatura había bajado y fue necesario para muchos asistentes recurrir al abrigo para poder permanecer en el lugar y no perderse los últimos detalles.