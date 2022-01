Fue condenado a más de 5 años de prisión por una causa de abuso y se encuentra prófugo

06.01 | Policiales El ataque sexual ocurrió en el año 2012 en un domicilio de la localidad de Villa Alfredo Fortabat

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 resolvió esta pena para un hombre de 55 años la semana pasada, pero el acusado, oriundo de Azul, aún no fue encontrado para efectivizar su detención. Previamente ya había sido juzgado por el mismo delito pero el fallo fue anulado.



La semana pasada un azuleño de 55 años fue declarado en "rebeldía" luego de que no se pudiera hacer efectiva su detención cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial de Azul lo condenó a cinco años y tres meses de prisión. El hombre fue procesado por un caso de abuso sexual que sucedió en el año 2012 en la localidad de Loma Negra.



El hombre oriundo de Azul, de quien no se revelará su identidad con el objetivo de no vulnerar la integridad de la víctima, fue condenado por los jueces que integran el TOC 1 de Azul por ser autor penalmente responsable del delito de "abuso sexual simple agravado por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años aprovechándose de la situación de convivencia preexistente con la misma".



Como atenuante de la condena impuesta se refirió "la inexistencia de antecedentes penales", mientras que como circunstancias agravantes se detalló "la corta edad de la víctima al momento del hecho y el aprovechamiento de la confianza que tenía con la menor", además de "la extensión del daño causado" a la víctima.



En este marco, de acuerdo a lo que difundió Diario El Tiempo de Azul, los magistrados ordenaron la "inmediata detención" del acusado, quien ya había sido condenado en el año 2018 a cuatro año de prisión por el mismo delito pero el fallo fue declarado nulo por el Tribunal de Casación Penal bonaerense.



Luego de que se dictara la pena la semana pasada la defensora particular del acusado, Fernanda Giménez, presentó un habeas corpus ante la Cámara Penal de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Azul, con el propósito de que se dispusiera el cese de la orden de detención resuelta por el TOC 1.



En la misma refirió que esta medida de coerción "carece de sustento legal y procesal, debido a que (...) es procesado y siempre estuvo a derecho". Además afirmó que no se habían acreditado en este caso "los riesgos procesales para dar sustento a la cautelar" dictada por el juez Joaquín Duba. Sin embargo, al día siguiente los camaristas declararon esta presentación como "improcedente", por lo que la orden de captura sobre el azuleño continúa vigente.



"La medida de coerción dispuesta respecto de (...) no resulta arbitraria ni ilegal, pues se halla fundada y dictada por Juez competente, quien expuso los motivos -basados en criterios legales y racionales- por los cuales consideró procedente la cautelar dispuesta", indicó el camarista Damián Cini. En la resolución se advertía además que "dicha medida se encuentra en proporción al aumento verificado de peligro cierto de frustración del proceso".



Días atrás desde la Asociación Civil Animate difundieron los datos y la imagen del hombre condenado, y alertaron que "tiene pedido de detención y está siendo buscado por la policía hace ya seis días y aún no hay noticias. También está siendo buscado por los padres de la sobreviviente". Producto de que todavía no fue capturado, el azuleño de 55 años fue declarado en estado de "rebeldía".



