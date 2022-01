Apasionados por las motos y solidarios

Información General Suplemento FINDE

Vientos del Sur es una agrupación de moteros que viajan por todo el país, no sólo para disfrutar de la compañía de otros fanáticos de las dos ruedas, sino también para ayudar a todos aquellos que los necesitan.



Rodrigo Fernández

"Todo el mundo quiere ser libre, sí. Pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo", dice Jack Nicholson en "Easy Rider" ("Busco mi destino"). La película protagonizada además por Dennis Hopper y Peter Fonda mostraba la aventura de dos motociclistas que deciden cruzar Estados Unidos con la intención de descubrir qué hay detrás del "american way life". Pero si bien Héctor Sanguinetti, uno de los fundadores de la agrupación de moteros Vientos del Sur, comparte la idea de libertad, lo suyo tiene más que ver con poder ayudar a aquellos que lo necesitan.

"Lo que me ha dado la moto es una libertad que no tenía en cuenta", indica, y describe: "Te subís a la moto y liberás un montón de cosas. Te sentís libre y a gusto, dejás todos los problemas que tenés atrás, y la ruta y la moto son la compañía que tenés".

Para llegar a ese momento hubo un largo camino que comenzó en el 2016 cuando comenzó a participar de los encuentros de moteros.

Reconoce que empezó de grande porque se casó muy joven, luego llegaron sus tres hijos y decidió que su familia era mas importante. "No podés andar en moto porque tenés compromisos primarios, como criar a tus hijos", dice, y cuenta que cuando ellos se hicieron grandes pudo darle rienda suelta a la pasión que tenía desde chico.

"Mirá vos lo que es la historia...", dice, y comenta que "junto con mi hijo mayor, Marcos, empezamos a ir junto con dos de sus amigos, Lucas y Luis. Los cuatro empezamos a andar por los encuentros y nos gustó la movida". Así empezaron a participar en todos los lugares "que hay alrededor de Olavarría", para compartir con otros moteros experiencias y anécdotas de viajes.

Vientos del Sur

Al poco tiempo, los cuatro compañeros de ruta decidieron que era momento de crear una agrupación con una identidad propia. Héctor explica que "veíamos que todos tenían sus camperas, remeras o chalecos, y les propuse a los otros tres que creáramos una agrupación".

"Así fue como se me ocurrió la idea de Vientos del Sur. Hicimos las remeras, los chalecos y empezamos a identificarnos de a poco con las otras agrupaciones", cuenta, y agrega que la presentación oficial fue en el encuentro de Necochea realizado el 18 de octubre del 2017.

Hasta allí llegaron los cuatro a bordo de sus motos y de a poco comenzaron a meterse en ese ambiente por lo cual siempre se habían sentido atraídos.

"Es un grupo muy lindo el que se reúne en los encuentros de moto, te hacés de muchos amigos, vivís experiencias, comentás historias de los viajes..." comenta, e indica que "de a poco se fue sumando más gente al grupo".

"La moto me gustó me gustó siempre, pero me casé muy joven y asumí las responsabilidades", explica, y señala que "con tres hijos se hacía complicado poder comprar una moto en esos años".

Pero "la vida pasa, las años corren..." y todo indica que también tuvo revancha. "Mi primer moto la compré en el 2011, una Guerrero 200 cc, y después se me dio por los encuentros con mi hijo, que se había comprado una moto 150 cc". Juntos comenzaron a investigar acerca de los encuentros y luego se sumaron los amigos de su hijo.

"Después ya no paré. Fue una cosa que me atrapó y siempre loco con las motos. Fue una cosa tremenda, cuatro años de no parar. Donde había un encuentro, ahí estaba... De hecho, me hice casi todos los encuentros de la provincia de Buenos Aires. Y los repetí dos o tres veces", revela.

Todavía recuerda muy bien cuando llegaron a Necochea aquella primera vez. "Salimos los cuatro y fue algo muy lindo. Transitamos las ruta, paramos y con mate de por medio hasta llegar".

Héctor dice que cuando llegó a la reunión de moteros le pasaron "un montón de cosas por la cabeza. Entrás y hay mucha gente, agrupaciones de muchos años, moteros viejos, y nosotros nuevitos. La gente te invita a integrarte y charlar. Así empezamos a cosechar amigos, a conocernos con todos".

Una agrupación solidaria que crece

"Hoy en día, en Olavarría somos cerca de 11 y después tenemos tres miembros de Agustín Mosconi, dos de 9 de Julio y uno de Santa Rosa", señala, detallando que hay tantos varones como mujeres y que las edades van desde los 30 hasta los 60 años.

"Es un grupo muy lindo y con mucho compañerismo", afirma, y agrega que "cada vez que nos podemos juntar la pasamos muy bien"

"Como agrupación lo que hacemos es solidaridad, ayudar al prójimo y cuando nos necesitan estamos. Esa es la meta de la agrupacion: cuando hay una necesidad, ahí estamos", recalca.

Recuerda que en el 2017 se hizo una movida en Colón, provincia de Entre Ríos, para una escuela a la que le faltaban libros y los convocaron. Fueron siete miembros del grupo los que se acercaron hasta allí para llevar las donaciones que la agrupación había reunido. Fueron muchas otras las agrupaciones que también se sumaron.

"Siempre estamos dando una mano al que lo necesita. Creo que la meta de la organización esa: estar, juntarnos, salir a los encuentros, pero cuando nos necesitan o nos enteramos que están necesitando algo, ponemos nuestro granito de arena".

Ayudando en casa

Hace pocos meses organizaron una juntada solidaria en el predio del Tiro Federal, que contó con las presencia de más de 70 motos. Podrían haber sido muchos más, pero debieron limitar el cupo para cumplir los protocolos sanitarios.

"Vinieron de todos lados", dice Héctor, y enumera: "Neuquén, Plottier, La Pampa, Bahía Blanca, de Buenos Aires, de Gualeguay. Son grupos que permanentemente nos vamos encontrando en distintos eventos".

La juntada solidaria reunió más de 20.000 pesos para el comedor "Manitos Sucias", el cual fue entregado en presencia de todos los moteros que estaban allí. Mientras, el organizador del comedor se comprometió a mostrar en las redes sociales las compras que realizó con la donación. "Fue todo muy transparente, de parte nuestra y de parte de ellos, así que fue genial", dice el fundador de Vientos del Sur con enorme felicidad.

Por estos días la agrupación se prepara para el motoencuentro solidario que se llevará a cabo en febrero en la ciudad neuquina de Plottier.

"Ya estamos armando el viaje -cuenta-, lo tenemos diagramado, pero todavía nos sabemos quiénes vamos porque está muy difícil todo. Más adelante lo vamos a confirmar, aunque calculo que menos de 6 ó 7 no vamos a ser. Vas a ser un viaje muy lindo como todos los que hemos hecho".

Ya preparar la moto es un placer para los miembros de Vientos del Sur, y es Héctor quien lo explica.

"Puedo estar cansado, pero me subo a la moto y me libero, no me duele nada y 'dale ruta'...", y resalta que "los moteros son gente muy servicial. Si te pasa algo en la ruta paran para darte una mano". Aunque una de las cuestiones, junto con la libertad, que más le gustan es poder compartir la camaradería. "Uno puede tener distintas opiniones, pero los moteros te dan una amistad de verdad".

Un viaje especial

Héctor Sanguinetti tiene muchísimos recuerdos y anécdotas de viaje, pero la primera que surge en su cabeza mientras sucede la entrevista tiene que ver con el Cristo Redentor de Mendoza y uno de los encuentros más intensos.

"Fue un viaje especial", recuerda, y describe a Uspallata como "un lugar fantástico". Hasta allí llegó en el 2019, poco antes de la pandemia. "Tuve la suerte de poder pasar para el lado de Chile, sin querer porque me pasé de largo..." dice entre risas, y comenta que venía dentro de la caravana, pero su esposa le pidió detenerse para poder sacar una foto de una paisaje con la montaña como protagonista.

"En el Puente del Inca me pasé de largo y entré en una zona de túneles y cuando me quise acordar decía 'Bienvenido a la República de Chile' ", dice, y menciona que no pude volver a sumarse al grupo de motos porque era increíble la cantidad que había.

"Hubo más de 4.700 motos en esa caravana. Era tremendo ver el camino sinuoso de Uspallata. Parecían hormiguitas las motos que iban".

Para Héctor, el viaje "fue genial", aunque "no pude subir con la moto porque me pasé al lado chileno y la moto a la cuarta trepada se apunó y tuve que bajar".

"No pude llegar al Cristo Redentor, pero la pude disfrutar de igual forma" asegura, y menciona que en sus viajes logró "vivencias totales, anécdotas miles, pero nunca un problema en moto. Jamás...".