Murió Martín Carrizo, baterista del Indio Solari y hermano de Caramelito

El musico padecía ELA desde 2017, fue baterista de A.N.I.M.A.L., Walter Giardino Temple, y de Gustavo Cerati entre otros.

El músico Martín Carrizo, hermano de Cecilia "Caramelito" Carrizo, murió este martes a los 50 años de edad tras una ardua batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le había sido diagnosticada en 2017.

"Decime, por favor, por dónde sigo", escribió su hermana esta mañana en una publicación en redes sociales para anunciar el fallecimiento de quien fue baterista del grupo A. N. I. M. A. L. de Gustavo Cerati y del Indio Solari, entre otros. "Gracias, queridos y queridas, por tanto cariño, ayuda y apoyo incondicional. Le hicieron muy bien cada día. Infinitas gracias. Martín falleció hoy 11 de enero a la madrugada. Su amor, su sonrisa, su música queda en nosotros para siempre", expresó la conductora.

Carrizo participó del disco Bocanada, de Gustavo Cerati, y fue ingeniero de grabación de los álbumes Porco Rex, El perfume de la tempestad, Pajaritos, bravos muchachitos y El ruiseñor, el amor y la muerte, del Indio Solari. También trabajó con Abel Pintos en Cosas del corazón, y con Benito Cerati en TripTour.

El 3 de enero Martin había cumplido 50 años y compartió un emotivo mensaje desde su cuenta de Instagram junto a un video donde se lo veía tocando la batería.

"Hoy es mi Cumpleaños!!! La verdad pensé que no pasaba de Navidad pero acá estoy, estoy terminando de trazar un nuevo protocolo para seguir buscando mi cura definitiva. El 2022 me da muchas esperanzas!!! Sigo latiendo y respirando. Les dejo este video, a mi me encanta perdón el sonido esta grabado con una camarita de fotos!! Los amo y Feliz 2022"

