Las personas vacunadas con refuerzo no deberán aislarse

Además, habrá mayor flexibilidad para quienes tienen esquema completo. Pidieron minimizar las actividades sociales para quiénes estuvieron en riesgo de contagio. Las provincias podrán decidir cómo avanzar.



El Consejo Federal de Salud (Cofesa), que reúne a los ministros de Salud de todo el país, decidió este martes avanzar en un nuevo protocolo de aislamiento en el ámbito laboral para contactos estrechos. Así, vacunados con refuerzo quedarán exceptuados, mientras que habrá flexibilizaciones para quienes completaron esquemas hace menos de cuatro meses, lo que terminará de definir cada provincia.

En tanto, no habrá cambios para quienes no se vacunaron y, en esos casos, deberán realizar el aislamiento por 10 días. Mientras que la recomendación general para quienes sí tienen las inmunizaciones es minimizar las actividades sociales y recreativas si fueron contacto estrecho, más allá de que no tengan que realizar el aislamiento para asistir al trabajo.

"Hay un impacto importantísimo en el sistema de salud y en servicios esenciales, y por supuesto también en el sector privado", dijo la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, respecto a los aislamientos por contacto estrecho y al ausentismo laboral ante la multiplicación de los contagios. Por eso, señaló, "consensuamos tres escenarios diferentes".

En ese sentido, precisó: "Las personas no vacunadas tienen que hacer el aislamiento, como siempre porque tienen mucho riesgo de enfermarse y también de transmitirlo; las personas con esquema primario completo hace menos de cuatro meses o quienes tuvieron Covid-19 en los últimos 90, tendrán más flexibilidad en el aislamiento y se recomienda test entre los 3 y los 5 días en función de la definición de las provincias; y las personas que tienen esquema completo con refuerzo quedan exceptuadas en el aislamiento".

La ministra aclaró que esos cambios quedarán a merced de lo que decida cada provincia, ya que no es la misma situación epidemiológica en todas las jurisdicciones, así como tampoco el avance en la vacunación ni las actividades prioritarias. "Son normativas generales que las provincias pueden adaptar", amplió.

En ese sentido, aclaró que las personas alcanzadas son quienes tienen actividades consideradas prioritarias, como personal de salud, de Bomberos, policía o trabajadores de Aerolíneas Argentinas, ejemplificó. Mientras que señaló que "el tema laboral privado también puede incorporarse en función del acuerdo con cada provincia".

La ministra dijo que ese protocolo ya funciona en países como Uruguay y España. En este último, incluso, señaló que empieza a tratarse como una "endemia".

"La mayor fuente de contagio no es en el trabajo sino en los lugares sociales", precisó Vizzotti. Y en ese sentido, llamó a minimizar las actividades sociales para quienes fueron contacto estrecho y no tengan que hacer el aislamiento.

Asimismo, dijo que se consensuó "priorizar el testeo en quien tiene síntomas y no ha tenido contacto con personas con el virus" porque "es importante tener un uso racional del insumo".

Cabe señalar que en la provincia de Buenos Aires el aislamiento ya no rige para el personal de salud que es contacto estrecho asintómatico y está vacunado. Mientras que Córdoba se convirtió este martes en la primera jurisdicción en eliminar el asilamiento laboral para contactos estrechos. (DIB)