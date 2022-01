Donación de sangre: "es imprescindible para el sistema sanitario"

Información General Desde Hemoterapia, Laura Cardoso

Durante el 2020, en los meses más duros de la pandemia, Olavarría registró alrededor de un 80% menos de donantes. Hoy, esa cifra logró revertirse. "Fue una época de crisis en todos los aspectos, y de cuidados extremos".



Un técnico de guardia trabaja las 24 horas y otro hace de refuerzo durante la mañana, mientras que la médica Paula Morales tiene al frente la realización de entrevistas a cada donante y al frente del equipo está Laura Cardoso desde 1993.

Así funciona el el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal, desde donde destacan la importancia de la donación de sangre e invitan a la comunidad a sumarse al registro, con la necesidad de mantener siempre un stock que pueda cubrir un buen número de pacientes.

"Siempre tuvimos buen stock de sangre y para mantenerlo necesitamos que la gente done", afirma ahora, luego de un 2020 con muy pocas donaciones y mientras se va retomando el ritmo habitual.

"El comienzo de la pandemia y todo ese año fue realmente muy significativo. Y ahora, este nuevo brote vuelve a influir, aunque en menor medida. Lo que sucede es que todos los años pasa -más allá de si hay pandemia o no- que la gente no suele concurrir al Hospital a donar sangre. Las personas tienen cierta aprehensión al ámbito hospitalario, sobre todo si no están familiarizados con esto", asume Cardoso.

Y cuenta que en ese sentido, las Colectas Externas de sangre cumplen un papel muy importante. "Una o dos veces al año nos llaman desde distintas instituciones para las colectas externas y son muy participativas".

Durante el 2020, Olavarría tuvo un 80% menos de donantes, registraba EL POPULAR en aquellos meses más duros de la pandemia. Ahora, "es notorio el aumento de donantes. Fue una época de crisis en todos los aspectos, y de cuidados extremos. En 2021 aumentó el número de donantes tanto en el Hospital como en las Colectas que se realizan por fuera.

Con todo, el número actual no es malo, "lo que ocurre es que la sangre siempre se necesita", remarca la profesional mientras destaca las colectas que se hicieron el año pasado (alrededor de diez) distribuidas en instituciones religiosas, Lalcec, Colegio Nuestra Señora del Rosario y el ex Colegio Nacional, instituciones deportivas y algunos sindicatos "con los que hemos empezado a trabajar".

Más donantes, más stock

"Las personas prefieren ir a las colectas externas, esto pasa siempre. Por eso, se apela a la buena a voluntad", dice Laura Cardoso en el marco de una nueva convocatoria que realizan desde el Servicio de Hemoterapia municipal.

Explica que la donación de sangre es imprescindible para el sistema sanitario: cada uno de los componentes sanguíneos (glóbulos rojos, plaquetas, plasma) son requeridos para pacientes en caso de enfermedad, accidentes, operaciones, trasplante de órganos, tratamientos oncológicos y pacientes con quemaduras graves, entre otros casos.

Por otro lado, "existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. La sangre no puede producirse en laboratorios, sólo se consigue mediante donaciones, por eso es tan importante hacer de este acto solidario un hábito cotidiano".

Así, "una vez que se extrae dura 30 o 35 días, dependiendo del conservante que tenga la bolsa que traiga, pero nosotros estipulamos una fecha estándar, pasados esos días ya no se utiliza porque los valores que tiene la sangre empiezan a cambiar y ya no sirve para tranfundir", expone.

Además de la Colectas Externas, en Olavarría las colectas son llevadas a cabo por Hemoterapia, ofreciendo de esta manera la posibilidad de acercarse de manera voluntaria a la sede del Servicio, en el nosocomio, para efectuar una donación sanguínea, de lunes a sábado de 08 a 10.

Laura Cardoso cuenta que "hay más donantes, pero que en enero la gente se va de vacaciones y siempre suele bajar la concurrencia".

Por otra parte, afirma que la mayoría de las personas que se acercan a donar sangre tienen menos de 50 años, aunque están habilitados para hacerlo desde los 16 hasta los 65 años.

Laura Cardoso está al frente de Hemoterapia desde 1993 y desde 2004 se desempeña en la Región Sanitaria IX como coordinadora de los servicios de las localidades que forman parte de la Región. "La modalidad se replica en todos los lugares, aunque el porcentaje de donantes siempre depende de la cantidad de habitantes que hay en cada ciudad".

Destacó, además, que "lo ideal es que los donantes concurran por si mismos cada tres o cuatro meses que es el período en que están en condiciones de volver a donar porque la sangre se recupera cada tres meses".

La extracción demora unos 10 minutos y se recuerda que no es necesario estar completamente en ayunas: se puede tomar café, mate, infusiones con azúcar y comer frutas (menos banana). Lo que no se pueden consumir previo a una donación de sangre son productos lácteos o grasos. Se debe pesar más de 50 kgs. Es conveniente un buen descanso previo, evitar fumar tres horas antes, y no consumir alcohol durante las 12 horas previas a la donación. En caso de contar con medicación prescripta, se solicita llevarla consigo para evaluar si esa persona puede o no efectuar la donación.

En líneas generales, Cardoso resume que "siempre tuvimos un sotck necesario de sangre, pero Olavarría es una ciudad grande y el Hospital recibe pacientes de los alrededores. Por eso también es necesario que la gente concurra y done porque esto es una cadena: a más donantes, más stock. Esto no se fabrica, no podemos comprarlo en la farmacia".