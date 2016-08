"Si no hay diálogo, no hay ningún tipo de cambio"

79793

24.08 | Información General

Desde Udocba, Albalía Benito señaló que se pide un nuevo aumento salarial porque lo que recibieron "no condice con la realidad"

La referente gremial de Udocba habló con Cacho Fernández por 98Pop sobre la medida de fuerza que llevan a cabo los docentes en reclamo de la apertura de paritarias y señaló que lo que están solitando es un aumento salarial.

Albalía Benito explicó que el aumento que percibieron este año "no condice con la realidad" y manifestó que lo que buscan además es el blanqueo ya que los aumentos que han recibido son en negro y es por ese motivo que los jubilado no los reciben.

"Queremos que blanqueen nuestro sueldo" sostuvo y agregó que si no se reabren paritarias es porque no escuchan el reclamo. "No hay diálogo, no hay ningún tipo de cambio" dijo y apuntó que "las promesa que hacen son tan falsas como las del otro gobierno".