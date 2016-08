Repudio en Bariloche por el antisemitismo de un grupo de estudiantes de un colegio alemán

79864

25.08 | Información General

Autoridades de Bariloche repudiaron la actitud de alumnos del colegio de la Sociedad Escolar y Deportiva Alemana de Lanús, quienes con brazaletes con esvásticas y bigotes "hitlerianos" provocaron y discriminaron a egresados de la escuela ORT en una disco.

"Esto es muy preocupante, sobre todo para los padres y el Estado. Todos debemos tomar cartas en el asunto porque estas cosas no nos pueden pasar", expresó el intendente local, Gustavo Gennuso, ante la prensa barilochense, antes de viajar a Buenos Aires, donde sumó a su agenda un encuentro con el presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban.



Gennuso agregó que "nadie puede hacerse el distraído con esto. Hay que pensar por qué un chico de 17 años se pone el símbolo nazi y tiene esta actitud con alumnos de un colegio técnico como el ORT, muy prestigioso".



El jefe comunal indicó que ayer se comunicó con padres y autoridades de la escuela alemana de Lanús, del ORT, con el propio Cohen Sabban y los directivos de la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche (ATEBA), y que coincidió "en todo sobre la forma de abordar estas cuestiones".



"Coincidimos en que estos temas nos dan la mejor oportunidad de ver el problema, de detectar algo que no estábamos viendo, y de abordarlo desde lo educativo para lograr transformaciones", agregó.



El intendente destacó la rápida y efectiva respuesta de los prestadores reunidos en ATEBA, y recordó que este año la entidad junto a la Defensoría del Pueblo de Bariloche, a cargo de Andrea Galaverna, organizaron jornadas de capacitación en derechos humanos para todos los integrantes del sector de turismo estudiantil.



"Abordaron temas de género, bullying, discriminación en general, y lo hicieron muy bien. Pero es cuestión de seguir trabajando así para evitar estas cosas", sostuvo.



Además, en declaraciones a radio Belgrano, el mandatario comunal remarcó que "hoy me comuniqué con la directora del colegio de Lanús y dialogamos un largo rato. Ella esta abochornada por el hecho, y coincidimos en que el perdón a los chicos venga con algún tipo de reparación".



"Esto nos tiene que hacer pensar mucho en la educación, en la familia, en convertir esta crisis en una oportunidad para nuestros jóvenes para que de esto saquemos el aprendizaje necesario para que no vuelvan a pasar ni en la Argentina, ni en ningún lugar este tipo de cosas".



También Néstor Denoya, presidente de ATEBA, destacó el trabajo preventivo que el sector hace en todos los temas y ámbitos, que alcanzan desde los directivos de las empresas, hasta los empleados de todas las prestadoras.



"Es importante ver que esa tarea da sus frutos y los protocolos de acción actuaron inmediatamente", afirmó, detallando que el suceso consistió en la llegada a la disco de "tres adolescentes que se sacaron las camperas y estaban así disfrazados, y se expresaron en forma discriminatoria con los chicos del ORT".



Denoya agregó que "es motivo de orgullo ver que todo funcionó, por el destino turístico y por el segmento estudiantil, pero más que nada desde el punto de vista humano y educativo. Somos ciudadanos con una historia universal y no podemos tomar esto livianamente, que es sólo turismo y diversión".



"Hay una cuestión educativa y de familia, en donde hay resabios de estas cosas. En este caso, la gente de la escuela de Lanús se comunicó con los de ORT, pidieron disculpas y llegaron a un buen entendimiento", agregó, indicando que ya emprendieron el regreso a Buenos Aires y que allá "seguirán trabajando el tema".



Por su parte, la ORT, una organización judía no gubernamental dedicada a la educación, emitió un comunicado en el que sus autoridades expresaron "nuestro repudio ante toda situación de discriminación e intolerancia".



"Consideramos que estos eventos ratifican la importancia de continuar trabajando en el esclarecimiento de lo ocurrido en la Shoá y en todos los crímenes de lesa humanidad", señaló el documento.



Y continuó: "Reflexionar sobre estos hechos es un ejercicio imprescindible para comprender el presente y construir un futuro en el cual se consoliden los valores democráticos y pluralistas".



Por último, la autoridades de la institución afirmaron que mantuvieron una comunicación telefónica con la directora del Colegio Alemán de Lanús para "trabajar juntos en diversos proyectos educativos".