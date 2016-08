Violento intento de asalto a un remisero

79868

25.08 | Policiales

Un chofer de una agencia de remís del barrio Sarmiento fue víctima en la noche del martes de un violento intento de asalto cuando llevaba a un pasajero a las afueras de la ciudad.

El agresor no alcanzó a apoderarse de ningún elemento de valor por la resistencia de la víctima, pero igualmente alcanzó a escapar pese a las labores realizadas por el propio damnificado y personal de seguridad.



"No te hagas matar al pedo, dame la plata", esa habría sido la forma en la que el delincuente amenazó al remisero y buscó evitar cualquier tipo de resistencia. El violento episodio se inició pocos minutos antes de las 21, cuando un hombre se presentó en una agencia de remís del barrio Sarmiento y pidió ser llevado hasta el cruce de las avenidas Pringles y Avellaneda.



La víctima, quien prefirió que se resguarden sus datos, relató a este Diario que desde un primer momento sospechó del pasajero debido a las preguntas que le realizaba acerca de cuánto ganaba, si era dueño o chofer o si inclusive cómo reaccionaría ante un asalto. "Se me sentó detrás de mí y no lo podía ver", continuó la víctima para luego relatar que el agresor le pasó una mano por delante del cuello y con la otra le puso un elemento cortante a la altura del abdomen.



Todo se dio ya en la prolongación sur de la avenida Pringles, como yendo en dirección hacia el predio de Salto de Piedra, en las inmediaciones del paso a nivel. El remisero detalló que con la rodilla logró tocar la bocina pero que nadie acudió en auxilio. Cuando logró zafarse y salir del vehículo vio cómo el agresor lo hacía por el otro lado corriendo con rumbo incierto.



Intentó seguirle el paso por algunos metros pero no pudo hacerlo más allá de una cuadra. Por handy le pidió a la telefonista que se contactara con el servicio de emergencias, minutos después arribó personal policial pero las pesquisas realizadas en el sector no arrojaron saldo favorable. Según refirió, la denuncia la radicó minutos después en la sede de la comisaría Primera.