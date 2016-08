Iván González estuvo de visita en Olavarría

79946

Información General

Es un niño olavarriense que padece un carcinoma neuroendócrino y está realizando su recuperación en el Hospital Garrahan de la Capital Federal. Toda la comunidad se ha movilizado para ayudarlo en su internación.

El niño Iván González Gómez, de 11 años, estuvo en Olavarría desde el lunes después de seis largos meses de tratamiento de quimioterapia en el Hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires.



Desde que se instaló en Buenos Aires junto con sus padres ha sido mucha la gente, las empresas e instituciones que se abocaron a llevar adelante campañas para recaudar fondos y ayudarlos.



Este jueves por la mañana, el programa radial "Mejor de Mañana" de FM 98Pop (98.1) estuvo en el local de indumentaria de Claudia Sapio, quien fue el motor de las movidas solidarias, y allí Iván González Gómez contó cómo pasó estos cinco días en la ciudad rodeado de afectos: "Disfruté de mi familia, de volver a las costumbres que tenía en Olavarría, de charlar con gente, de visitar a mis compañeros. Quería venir y disfrutar de mi ciudad", manifestó con alegría.



Al mismo tiempo, dijo que pudo llegar al Colegio San Antonio y dar una sorpresa a sus compañeros y amigos, a quienes no les había dicho que estaba en la ciudad: "Yo no le avisé a nadie, así que el martes a la mañana fui a verlos y todos se estaban sorprendidos, quedaron con la boca abierta y no sabían qué hacer".



Si bien pudo hacer esta visita a Olavarría, lo cierto es que debe continuar con su tratamiento de quimioterapia, que conlleva que esté cinco días internado y un par de semanas en el hotel junto con sus padres. Su anhelo para este año es poder egresar de la escuela primaria junto con sus compañeros: "Me encantaría estar para el egreso, ojalá pueda, pero primero está mi salud y mi tratamiento".

