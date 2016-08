Tras el desplazamiento, Jóvenes PRO defendieron a Rivero

79948

27.08 | Política

La agrupación detalló quién es Juan Rivero, hasta ayer Director de Juventud Municipal, desplazado tras una polémica foto en redes sociales.

"Juan es...", se llama el comunicado de los Jóvenes PRO Olavarría, en referencia a Juan Francisco Rivero, quien en las últimas horas fue desplazado de la Dirección de Juventud del Municipio -cargo al que asumió a principios de agosto-, por una polémica foto publicada en su cuenta de Facebook donde se lo muestra amenazando de muerte a dos personas disfrazadas de Néstor y Cristina Kirchner.

El comunicado:

"Juan es un joven de 26 años, en sus últimos pasos de la carrera Licenciado en Turismo, nacido en la ciudad de Mercedes (Provincia de Buenos Aires) en la cuna de una familia humilde, trabajadora y honesta. Recorrió nueve colegios a lo largo de su vida por el trabajo de su padre, lo que le permitió tener como él siempre nos dice: "un millón de amigos".

Finalmente llegó a nuestra ciudad y culminó sus estudios en el Colegio Santa Teresa de Colonia Hinojo. En el 2008 se trasladó a Mar del Plata para estudiar la carrera de sus sueños. Si bien cursó sus estudios en una universidad privada en sus valores siempre prevaleció la cultura del trabajo, pues Juan trabajaba y estudiaba paralelamente.

"En el 2013 decidió regresar a la ciudad en la que había puesto su corazón, de todas las que había recorrido, OLAVARRIA, para empezar a construir su futuro.



"Desde su llegada a Jóvenes Voluntarios del Cambio en el año 2015, conocimos un ser cálido, sencillo, siempre con una sonrisa, una palabra de aliento que alegra el alma de aquel que por una u otra razón no la está pasando bien. Una persona que posibilita el crecimiento de aquellos que lo rodean pues conoce y practica el verdadero significado de la expresión trabajar en equipo.

"El tiempo que compartimos con él llevamos adelante actividades inolvidables:

- Búsqueda de donaciones para los inundados del Litoral.

- Búsqueda de donaciones juguetes para el Día del Niño en distintos barrios y localidades.

- Colaboración para pintar un jardín de infantes.

- Colaboración para pintar plazas de barrios y localidades.

- Gestión para la adquisición de insumos para embellecer los jardines y las plazas.

- Participación en Ajedrez Viviente.

- Participación en tallarinada para agasajar a los niños de un barrio.

- Intervenciones en distintos barrios de la ciudad (pintamos SUM).

- Participación en timbreos nacionales.

- Actividades recreativas (juegos y disfraces) en los festejos del día del niño en barrios y localidades, entre otras.

"No entiende nuestra razón y mucho menos nuestros corazones por qué una foto adolescente, claramente inocente de hace unos años atrás, donde sólo podemos reconocerlo quienes lo conocemos, hizo que tanta gente mal intencionada pudiera leerla como un acto de amenaza.

"Como jóvenes nos preguntamos si a la luz de la realidad que heredamos y que vive nuestro país, provincia, ciudad no deberíamos utilizar el mayor tiempo posible en construir entre todos, con la diversidad de ideas políticas, acciones positivas en beneficio del bien común y no en generar difamación e ideas erróneas de personas de bien, que hacen el bien.

"Juan no es una foto traviesa de un adolescente en un momento inoportuno. Juan es un joven y hombre auténtico como vos, como él, como ella, como ustedes, como nosotros... Juan es un buen compañero, solidario, respetuoso de la diversidad, conciliador, proactivo y creativo, genuino, sincero y generoso que nos enseñó a luchar ante la adversidad y no caer nunca sino levantarnos y seguir adelante, ser perseverantes y no perder el rumbo. Acá estamos Juan nosotros no te abandonamos creemos en vos y tus maravillosos valores."