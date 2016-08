Aumento de gas: empresarios presentarán un amparo

80004

Información General

Entidades empresarias recurrirán a la Justicia, para que se detengan los aumentos de gas en las Pymes. Además pretenden ser incluidas en las audiencias públicas, que determinarán los eventuales incrementos.

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) presentará el lunes próximo un recurso judicial, para que se detengan los aumentos de gas a empresas pymes y que las mismas sean incluidas en las Audiencias Públicas que determinarán los eventuales incrementos en el servicio.



"Las empresas celebramos que la Corte Suprema haya aliviado la situación de las familias en cuanto al tarifazo del gas, pero estamos muy preocupados por lo que generó en las industrias. Nos dejaron afuera de la resolución y no tuvimos más remedio que presentarnos para defender los derechos de nuestras pymes", aseguró el presidente de la Cgera, Marcelo Fernández.

Esta acción se suma al recurso de amparo presentado el pasado miércoles por la Cámara Tecnológica de San Martín, junto al intendente del distrito Gabriel Katopodis para frenar el incremento de tarifas de gas en las empresas pymes.

En el caso de la confederación empresaria, el recurso será presentado de manera individual por sus empresas representadas en el distrito bonaerense de San Martín.

"La presentación no puede ser colectiva porque sería rechazada, por eso presentaremos un recurso individual en representación de nuestras empresas asociadas", aclaró Fernández.

"Hemos estudiado este tema muy seriamente con nuestro equipo de abogados para no equivocarnos, no buscamos hacer esto para generar un efecto mediático, sino que lo que realmente buscamos es que se generen efectivamente las Audiencias Públicas y, de esta manera, poder dialogar con el Gobierno y las empresas prestadoras de servicios para que entiendan que las pymes no pueden pagar estos niveles de aumentos", concluyó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA), Ariel Aguilar afirmó que "no nos quedó otra alternativa, como entidad que representa a más de 10.000 empresas de distintos sectores, que utilizar la vía del amparo".

"Nunca fue nuestra intención judicializar la política, por eso seguimos esperando una mesa de diálogo con el Gobierno para plantear una segmentación de todo el universo pyme para pensar en un nuevo esquema de tarifas que nos permita ser competitivos frente al mercado mundial", agregó Aguilar.

"Si al aumento de tarifas le sumamos la abrupta caída del consumo, la suba en las importaciones y las desorbitantes tasas de interés para acceder a financiamiento, estamos ante un escenario en el que a las pequeñas y medianas empresas cada día le cuesta más sostener los puestos de trabajo", manifestó el representante de la CIMA al finalizar.

En efecto, sectores de gas intensivo, nucleados en Cgera, manifestaron aumentos de más de un 500% en el servicio, entre los rubros más afectados por dichos incrementos se encuentran los textiles, metalúrgicos, y particularmente las empresas de menos de 10 empleados.

Cgera representa a 10.000 pymes agrupadas en más de 60 Cámaras y Federaciones de todo el país.

Algunos de los sectores industriales que agrupa son: Manufacturas del Cuero, Indumentaria, Curtiembres, Exportadores pymes, de la Carne, Electrónicos, Radiodifusores, Ópticos, Engordadores de Hacienda, Fabricantes de Tintas Gráficas, Metalúrgicos, Insumos textiles, del Juguete, Industria del Calzado, Herrajes, Productores Artísticos y Culturales, Seguridad, Construcción, Empresas Procesadoras Avícolas, Laboratorios, Farmacias, Textiles, Autopartes Pyme, Panaderil, Ferroviarios, aires acondicionados, entre otros.

Fuente: Telam.