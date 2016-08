80011

Política Diputada nacional Liliana Schwindt, tarifas, incompatibilidades y fiestas compartidas

"Muchos empresarios que fueron parte de la fiesta K hoy están en el Gabinete"

Dice que los mismos que recibieron los subsidios y coimearon a los funcionarios antes, ahora están en los escritorios del Estado. Nombra las incompatibilidades del Ministerio de Energía con nombre y apellido. Dice que Laura Alonso (Oficina Anticorrupción) es una militante fundamentalista. Que había que aumentar las tarifas, pero no así. Que no se hacen controles. Que la Corte no cuidó a las pymes. Que Michetti debe dar explicaciones. Liliana Schwindt textual.