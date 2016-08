Tan cerca y a la vez tan lejos

80028

"Miedo profundo",protagonizada por Blake Lively y un gran tiburón blanco, nace de un video publicitario de una paradisíaca playa ideal para surfear grandes olas, que se convierte de pronto en una pesadilla total y absoluta.



Sebastián Lindner

@sebaslindner

Especial para EL POPULAR

(La crítica no contiene spoilers)



Nancy (Blake Lively, de "Gossip girl") es una joven, atlética y linda texana que ha perdido recientemente a su madre víctima de una grave enfermedad y está a punto de dejar la Universidad. En una especie de viaje especial para cerrar las heridas que le produjo la partida de su madre llega hasta una remota, paradisíaca y casi virgen playa de Brasil, a la que su propia madre había acudido cuando se encontraba embarazada de ella.



Con la ayuda de un lugareño que la acerca en su camioneta, se instala en esta playa escondida y descarga su tabla y su mochila. Hay dos surfistas locales que están haciendo de las suyas en unas olas perfectas; no hay una sola nube en el cielo y Nancy aprovechará para disfrutar la tarde. Y lo que era una tarde perfecta se convertirá en una pesadilla cuando nuestra rubia protagonista se acerque al cadáver de una ballena que flota en la lejanía, sin saber que es la zona de caza de un gigantesco tiburón blanco.



A partir de entonces todo será sobrevivir al costo que sea. Tan sólo una pequeña roca que sobresale del mar, cuando la marea se encuentra en baja, le servirá de refugio para pensar qué hacer, con la pierna gravemente herida por el primer encuentro con el escualo y acompañada por una gaviota que tiene el ala rota y tampoco puede salir de esa piedra.



Esta nueva película de Jaume Collet-Serra, el mismo de "La huérfana", "Una noche para sobrevivir" y "Sin escalas", tiene algo del espíritu de "Tiburón", de Steven Spielberg. Bien realizada, con mucho detalle en la filmación y con muy buenos efectos especiales, aunque algunas de las creaciones por computadora no funcionan del todo bien (es el caso de unos delfines que nos dan el primer susto de la película), "The shallows" -tal su título original- se apoya por completo en la actuación de Blake Lively. Y hay que reconocer que la nueva elegida de Woody Allen (trabaja en la próxima a estrenarse, "Café society") ofrece una labor impecable, sentimos su miedo y hasta sus dolores mientras intenta llegar a la orilla.



No se entiende por qué en la versión doblada al español los personajes locales hablan en portugués y Blake Lively le dice al padre que se encuentra en una playa de Brasil, cuando en la versión con subtítulos en idioma original ella dice encontrarse en México y los locales hablan, claro está, en español.



La película funciona muy bien dentro del subgénero "Man vs. Nature" (Hombre vs. Naturaleza) mostrando lo justo y necesario para no superar la barrera del "Apta para mayores de 13 años" y generando mucho suspenso. Eso sí, hay que apagar por un ratito el sensor de realismo del cerebro para disfrutarla del todo.



Calificación: Peliculómetro al 75%.