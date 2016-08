Maradona no pudo salir del país y su abogado habló sobre sus críticas hacia el gobierno

80056

Información General

El abogado de Diego Maradona, Matías Morla, confirmó hoy que el ex futbolista no pudo salir del país "porque su pasaporte figuraba como robado", y contó que según el campeón del mundo en México '86 "esto pasa después de que habló en contra del Gobierno".

"Según Diego, después de lo que declaró contra el Gobierno pasa esto. No lo quiero acreditar fehacientemente, pero que es extraño, es extraño", expresó.En declaraciones a radio La Red, Morla detalló que cuando llegaron a hacer los trámites al aeropuerto de Ezeiza para tomar el avión que lo llevaría a Dubai, "el pasaporte de Maradona figuraba como robado"."Fue rarísimo lo que pasó. Él entró a Argentina con un pasaporte que está vigente, de hecho de Dubai no podés salir con un pasaporte vencido, tiene que superar los tres meses. Pero ayer cuando quiso salir, figuraba como robado. Pero el pasaporte lo tenía en la mano", contó.Si bien dijo que pudo tratarse "de un error administrativo", también afirmó que "pensando mal, pudo ser que alguien se metió y lo hizo figurar como robado para generar esto".De todas formas, Morla adelantó que harán la denuncia correspondiente para determinar quién se hizo pasar por Maradona para hacer la denuncia, ya que ese trámite es personal."Yo soy más cauto que Diego a la hora de hablar. Pero lo que salió a decir la gente de la Policía que el pasaporte estaba vencido, es mentira", agregó el abogado.Por su parte, el director del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer), Juan José D'Amico, dijo al canal Todo Noticias (TN) que esto le sucedió a Maradona "por tener más de un pasaporte".Precisó que el ex campeón del mundo "a las 20.42 (de ayer) inició el trámite exprés y a las 22 estaba impreso el nuevo pasaporte", pero ya había salido su vuelo a Dubai y, por ello, no pudo viajar.