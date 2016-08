Tarifa del gas: Camuzzi se prepara para la refacturación e informó novedades

80058

Información General

Se confirmó que, hasta ahora, el aumento para comercios continuará con un tope de 500%, no así para residenciales. El monto total de lo adeudado durante meses pasados se dividirá por cuatro cuotas y se podrá pagar mensualmente. Detalles y cómo sigue esta larga historia.

Tras la definición de la Corte Suprema de Justicia de frenar los aumentos tarifarios, haciendo principal énfasis en el gas, desde la empresa Camuzzi informaron a EL POPULAR algunas novedades con respecto a lo que se viene: el aumento a los comercios continúa y se brindaron más detalles, sin confirmación de la llegada de nuevas boletas pero con algunas modalidades confirmadas como el pago en cuotas, entre otras cuestiones.



Hace unos meses, cabe recordar, el gobierno nacional dispuso un importante aumento en la tarifa de gas, que ascendían hasta un 1.200% por el consumo. Tras quejas de usuarios por facturas impagables, un comienzo de situaciones judiciales con presentación de recursos de amparos, fallos, contrafallos, apelaciones y demás, finalmente el Poder Ejecutivo dispuso otro aumento, en este caso aplicado a la tarifa, con topes del 400%. Nuevamente, lo judicial fue ganando protagonismo y, al final, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el denominado "tarifazo" quedaba nulo de aplicación al menos en la tarifa residencial, hasta tanto "se resuelva la cuestión de fondo". Entre todas esas idas y vueltas, la empresa prestadora del servicio, Camuzzi Gas Pampeana, no entregaba boletas y, durante todo el período de invierno, los usuarios no pagaron gas ante la "incertidumbre judicial" de no saber exactamente qué cobrar.

