Información General

El titular de Sociedad Comercial del Plata, Ignacio Noel, habló sobre la situación de Cerro Negro y Losa y sostuvo que pretenden una reducción de los adicionales que se pagan en Olavarría.

El presidente de la firma Sociedad Comercial del Plata, propietaria de Cerro Negro y LOSA, no dudó: "Ambas son inviables porque no son autosostenibles, sino que requieren todos los meses aportes de capital de los accionistas para cubrir los costos. Pero esto no es nuevo, ya ocurrió con el dueño anterior. Hace cinco años que ambas plantas son deficitarias", enfatizó Ignacio Noel.

Preguntado entonces por qué compraron sabiendo esta situación, respondió: "Pensamos que en la Argentina el sector de la construcción tiene un potencial de crecimiento, y lo hicimos antes de que se definieran las elecciones del año pasado. Cerramos la operación a mediados de octubre de 2015, con lo cual digo que en las condiciones actuales ambas empresas son inviables, pero es posible viabilizarlas".

La repregunta fue lógica: ¿por qué compraron si sabían que el problema venía desde hace cinco años? Noel dijo que "teníamos una idea de la masa salarial pero no los detalles, y tampoco los dan".

Según Noel, "los sueldos de Olavarría tienen un 30 por ciento por encima del convenio de la Focra y los costos laborales han aumentado por encima de las ventas, que a su vez han caído aproximadamente en un 10 por ciento, en tanto que los salarios aumentaron un 35 por ciento. Es decir, hoy por hoy se gasta más de lo que se gana, y esto no se corresponde con una cuestión coyuntural, sino estructural. Se está perdiendo dinero".