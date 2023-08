El decreto firmado días pasados por el presidente Alberto Fernández señala que "el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial" tiene por objeto establecer la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la Planta de Cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial, promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial" y con ello abre nuevas expectivas y utilizaciones para un sector que estuvo aguardando más de 15 meses tras la sanción de la ley 27669.

"La nueva ley de cannabis es de producción. Lo que viene a hacer es a normar, a legislar, a generar todos los canales para realmente lanzar un escenario productivo en el país", explicó el docente e investigador Gastón Barreto y afirmó que "hasta ahora, lo poco que pasaba productivo estaba como enmarcado dentro de la ley de investigación y uso clínico".

"Ahora esta ley va a ser específica para cannabis, para uso medicinal y regular y generar licencias y autorizaciones para generar derivados, pero hay un fuerte empuje y una visión bastante estratégica en términos productivos para el cáñamo, que lo van a llamar cáñamo para uso industrial o cáñamo hortícola, así es como lo define la nueva ley", explicó.

"El cáñamo tiene muchísimas aplicaciones históricas y muchas por generar en términos de innovación, pero más que nada es para producción de fibra textil como reemplazo para refuerzos en construcción, en materiales estructurales o para fibra, para reemplazo de fibra de algodón, textil y demás, pero también en la industria de alimentos. Hay como una gran oportunidad en derivados y el uso de las semillas también como una importante fuente de aceites vegetales y demás derivados que puedan generarse de ahí, como harinas y demás, donde hay una visión bastante interesante en términos productivos ahí, que escapa totalmente a aquellas plantas que se usan para fines medicinales o terapéuticos", manifestó.

El investigador de la Facultad de Ingeniería explicó que "la ley de 2017 vino a generar un antecedente normativo importante, una ley bastante amplia, pero que ni bien se terminó de promulgar esa ley se empezó a trabajar sobre una ley productiva y se lograron los acuerdos para poder avanzar, esto fue a fines de 2021, donde circuló el primer borrador y la promulgación del 2022, pero fue un esfuerzo interesante donde participaron muchísimas organizaciones civiles, instituciones académicas, organismos del Estado, además de los propios legisladores que generaron la propuesta".

Para Barreto es importante marcar que "esta ley no viene a intervenir dentro de la órbita del Ministerio de Salud, ni nada vinculado al uso terapéutico, sino lo único que establece son las normas y mecanismos y esta reglamentación así lo hace para que organismos privados generen sus emprendimientos productivos, sea, insisto, para caña hortícola o caña industrial o para cannabis para uso medicinal. Entonces lo que viene a hacer es clasificar estas categorías de cannabis y dice si en la planta hay más del 1% de la sustancia psicoactiva que es THC, eso se clasifica como cannabis psicoactivo. Si tiene menos del 1% o esa planta produce menos del 1% es cáñamo o cáñamo hortícola y canaliza los esquemas productivos o los emprendimientos productivos por normativas distintas. Si tenés un cannabis psicoactivo vas a tener que respetar los parámetros, los estándares que define ANMAT para producir o el Estado para producir variedades psicoactivas" describió y señaló que "viene a clasificar bien eso hasta anteriormente lo que había era una regulación, una disposición de ANMAT que hablaba del 0,3%, elevaron al 1% con esta reglamentación la clasificación, lo cual es bastante importante para lo que pasa en términos productivos a nivel internacional".

"La otra cuestión es que viene a generar la ARICCAME que es la agencia regulatoria. Ya estaba creada anteriormente desde el fin del año pasado, de hecho fue la agencia y los integrantes que trabajaron fuerte en esta reglamentación, pero genera la ARICCAME como organismo que va a regular, va a acompañar el esquema productivo, pero también es el organismo que va a autorizar las licencias y las autorizaciones para todo lo que pase bajo el paraguas de producción de cannabis. Producción, logística, distribución, vacacionamiento, generación de derivados, todo va a estar regulado por la ARICCAME, la generación de un consejo consultivo honorario integrada por 21 integrantes de distintas organizaciones del Estado y su suplente, y después se crea el Consejo Federal, que se va a encargar también de la distribución federal de los proyectos productivos y de cómo se otorguen esas licencias", aseguró.

La reglamentación, explicó el docente, "está fuertemente vinculada a lo productivo. La anterior atendía al abastecimiento por parte del Estado para uso terapéutico, cuáles eran los objetivos en aquel momento y que siguen siendo en términos del Ministerio de Salud para poder bajar y llegar a la práctica profesional respecto a acompañamiento terapéutico con cannabis".

Investigación e industria

Para el investigador de Ingeniería, con la reglamentación "mucho no va a cambiar en los escenarios de trabajo nuestros respecto al uso terapéutico. Digo, esto viene a ser un foco fuerte, me parecen aquellos productivos privados o públicos privados, pero que de todas maneras lo contenía la ley anterior. Digo, lo que siempre pensamos nosotros. Nosotros es que la investigación, uso interno, digo, el cannabis de acá no sale, digo, de nuestro proyecto, salvo aquello que donamos como esquejes excedentes para gente con reprocán. Pero el ideal que teníamos de poder atender a la atención primaria de la salud o la gente que se atiende en salud pública que sigue sin encontrar el acceso ya estaba contenido en la reglamentación anterior. O sea, generaba el paraguas para generar un esquema productivo público. Quizás esta nueva normativa allane un poco el cómo, porque genera una ventanilla única donde todo lo que se produzca se pretende que pase por esa única ventanilla que agilizaría los trámites, unificaría las articulaciones con otras instituciones. Así que tal vez llegado el momento, si logramos alinear y acordar con el resto de las partes a nivel local para pensar un esquema productivo para abastecer a nuestro laboratorio de producción pública, que ellos formulen, que se atiende realmente a las necesidades satisfechas de gente que no logra el acceso, tal vez allane un poco el camino de lo administrativo burocrático. Pero yo veo como que se va a abrir un gran mundo de diferencias por el lado de Cáñamo. No sé si cambia mucho para nuestra dinámica, para nuestro trabajo diario".

"Hay varios emprendimientos privados y públicos privados que están empezando", contó y explicó que "de cáñamo estrictamente no hay ningún cultivo productivo, entiendo que hasta el momento, son todos cultivos de investigación, que los primeros fueron el año pasado con distintas variedades, distintos genotipos que se consiguieron y se fueron estructurando con distintos actores del Estado, inversión privada, a la espera y latente, como un ensayo preliminar a que suceda la reglamentación de la ley. Pero proyectos productivos establecidos que estén produciendo no, porque si bien la ley estaba promulgada desde el año pasado, todavía no existían los marcos reglamentarios ni los cómos para avanzar. Entonces se terminaron de alguna manera estos ensayos nucleando en el ámbito de la investigación y desarrollo, un poco anclados a la ley 27350, si bien era para medicinal, entraba el cáñamo de alguna manera. Entonces todavía así como arrancando y en vistas de producir lo inminente, no existe el proyecto. Sí, muchas empresas generadas y conformadas recientemente, así como cooperativas, con la visión de avanzar en el futuro cercano.

El trabajo de la Mesa de Cannabis local

Desde hace poco tiempo, Gastón Barreto preside la Mesa de Cannabis que funciona en el marco del Concejo Deliberante y a propósito de ello explicó que "la mesa está en un momento de stand-by y eso creo que tiene que ver con un año en particular que estamos viviendo desde lo eleccionario de alguna manera, donde hay un montón de trabajo en ese sentido".

"Estamos tratando de retomar tras la reglamentación de la ley y alguna jornada que va a suceder el 14 y 15 de septiembre en Tandil vinculada a cannabis va a dinamizar que tengamos una reunión en lo inminente", comentó el docente y señaló que seguramente la semana que viene "la idea es poder llamar una reunión y empezar a dinamizar algunas cuestiones". El objetivo, afirmó Barreto, tiene que ver con "lograr el compromiso, ampliar la mesa, volver a llamar a los representantes de las instituciones y creo que va a haber bastante trabajo en este nuevo marco. Creo que la mesa debería ampliar también la discusión a lo que pasa con el cannabis todo", concluyó.