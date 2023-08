En los últimos días, desde el área de Emergencias del Hospital Municipal se viene reforzando la importancia de utilizar el 107 pero sobre todo concientizar sobre la importancia de utilizar una herramienta básica que muchas veces permite salvar vidas. A propósito de ello, la Dra Jorgelina Montenegro explicó que "es una línea de emergencias que funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año".

"Al comunicarse ahí siempre hay un radio operador que va a recibir la llamada y brindar el recurso, o sea, mandar la ambulancia de una manera adecuada, rápida y al lugar que se necesita. Por eso nosotros queremos concientizar a la comunidad que por ahí la emergencia a veces es un momento crítico. Cuando nos pasa, no sabemos qué hacer, estamos ansiosos, estamos nerviosos. Entonces cuando marcamos ese número siempre es importante tratar de mantener la calma y responder a todas las preguntas que hace la persona que está del otro lado del teléfono", declaró y remarcó la importancia de "ese momento, ya que la persona que hace la llamada son los ojos en la escena. Entonces para nosotros es muy importante saber cuántas son las personas que están involucradas, si está consciente, si respira, si no respira, dejar un teléfono de contacto porque muchas veces la comunicación se pierde y también dar un punto de referencia o una dirección exacta".

"Cada vez que se activa el llamado, nosotros ya estamos mandando una ambulancia pero es importante tener más datos para que la respuesta que se brinde sea la adecuada", recalcó.

"Hay un equipo de radio operadoras que se turnan y funcionan las 24 horas del día y generalmente, o sea, la mayor parte de las llamadas de emergencia se generan a través del 107. También hay ocasiones en que las llamadas de emergencia entran a las localidades, o sea, lo que tiene que ver con los centros de atención o a los hospitales, por la línea de telefonía fija. Y obviamente que se despacha la ambulancia. Pero nosotros queremos focalizar en el llamado del 107 porque muchas veces puede ser que en algún sector de la localidad no se encuentre el equipo porque haya salido a cubrir un domicilio, un accidente y demás, entonces en ese momento no está el equipo de salud. Y por eso la importancia de llamar al 107 porque allí se sabe cuál es la disponibilidad de la ambulancia en cada una de las localidades y en la ciudad. Entonces puede organizar los recursos para mandarlo de una manera rápida y oportuna", señaló la jefa de Emergencias de zona serrrana y rural.

"El Comité de Trauma se creó más o menos en el 93', dijo la médica sobre el área en la que unen diferentes estamentos que actúan ante una emergencia. Su nacimiento fue "a partir de un accidente que hubo y entonces se dispuso de generar un lugar y reuniones para tratar de abordar problemas que tengan que ver con múltiples víctimas y demás", explicó y como ejemplo comentó que "cuando hay un incendio, cuando hay cosas que tengan, eventos que tengan múltiples víctimas, se dialoga, se hace un análisis de causa raíz sobre cómo fue que intervinieron todas las fuerzas de la ciudad. O sea, cómo intervino Salud, Defensa Civil, Bomberos, Policía, monitoreo en cuanto a la emergencia. Y no solamente trata de esas cosas, sino trata en la prevención. Por ahí ahora lo que se está tratando de empezar a relevar es la casuística que hay, por ejemplo, frente a accidentes automovilísticos o frente a otras cosas, ACV, infartos, y tratar de empezar a armar capacitaciones y campañas para prevenir estas cosas que es frecuente que se consulte a la Guardia de Emergencias por esas cosas y queremos tratar de dar una respuesta adecuada. Entonces, bueno, la idea es armar capacitaciones y demás para el equipo de salud", aseguró.

Actualmente "el Comité de Trauma generalmente se junta todas las semanas. Está conformado por distintos miembros del Hospital. Siempre tenemos la coordinación de emergencias, de lo que es la parte médica, la parte de enfermería, Defensa Civil, la jefa de choferes y de comunicaciones y la jefa de enfermería. Y a diario, cuando hay distintas problemáticas, se invita a Policía, a monitoreo y demás para tratar de intervenir sobre algún problema puntual que haya surgido".

Emergencias en las localidades

"En las localidades tenemos Loma Negra, Sierra Chica, Sierras Bayas, Hospital de Hinojo y también la parte rural que es Hospital de Espigas y Recalde", describió Viviana Schneider, la subdirectora de Atención Primaria de la Salud.

"Allí tienen sus dispositivos de radios y que es donde se comunican directamente pero estamos tratando de que cada lugar de la zona serrana llame al 107", señaló y agregó que "nosotros tenemos en cada lugar un equipo interdisciplinario de emergencia que consta también de cada uno con su ambulancia y salen al llamado".

"Se acostumbra mucho a que la gente de cada pueblo llame al centro de salud y eso estamos tratando de que también sea sólo a un número, el 107, porque otros también llaman a veces al 911, que eso depende de Mar de Plata, entonces no", explicó la subdirectora. "Cuando en la zona rural pasa algún accidente siempre tenemos los dispositivos de la policía de cada lugar y referenciando Defensa Civil, que es lo más importante para actuar, los bomberos y la parte de emergencias que recurran al accidente y algún veedor, que sería en ese momento la policía, como para poder ver si es un accidente de múltiples personas o si verdaderamente es solamente un accidente de auto, con un camión o lo que sea. Entonces ahí activan todos los protocolos desde la emergencia central como para ver si solamente necesitan la ambulancia del Hospital de Espigas, o también se maneja el protocolo de bajar las distintas ambulancias que tenemos en la zona serrana y aplicando el protocolo del 107 en la emergencia del hospital central", según la gravedad de lo acontecido. El 107 entonces focaliza y maximiza el servicio.

"Nosotros queremos que todo salga de ahí, ¿por qué? Porque la Guardia central trabaja mucho más eficiente y en lugar de que también tiene su ambulancia es mucho más eficiente porque ya de ahí todos los protocolos se disparan. Por ejemplo, hasta preparar si hay un múltiple accidente de personas, el hospital tiene que preparar su lugar, como por ejemplo la guardia, quirófano y clínica quirúrgica o clínica médica como para poder armar todo ese protocolo que lo maneja la directora del hospital, la Dra Silvina Guanuco".

Lujan Varela, jefa del Servicio de Enfermeras de urgencias, explicó que "lo que necesitamos nosotros es que a partir de cuando llaman al 107, llamen con tranquilidad y que tengan paciencia. Por lo general siempre la gente llama nerviosa, se pone muy nerviosa y quieren que le atiendan ya y que le manden a la ambulancia ya y no dicen datos. Es muy importante que den todos los datos, lo más preciso posible, tienen que tener en cuenta que una vez que llamaron, el 107 ya se está enviando a la ambulancia, pero necesitamos que nos sigan dando los datos. No hay una sola telefonista, siempre hay dos. Entonces, mientras una está recibiendo el llamado, ya la otra es la que está enviando a la ambulancia. Entonces, tienen que tener en claro eso. No es que no están mandando y que están haciendo tiempo. La que está preguntando realmente está preguntando cosas que nosotros necesitamos para ver qué es lo que vamos a preparar desde el hospital. Si es un código rojo, si son múltiples víctimas, cómo nos vamos a arreglar, a quién tenemos que llamar, si tienen que bajar realmente los cirujanos, si tienen que bajar los traumatólogos. Es muy importante cada dato que nos den al operador".

Una ciudad cardioprotegida

Tras una ordenanza sancionada en el HCD, Olavarría se convirtió en una ciudad cardioprotegida. Lo cual implica que "hay puntos estratégicos donde hay cardiodefibriladores espontáneos".

"Cuando surge un evento de un paro cardíaco, siempre es importante concientizar a la comunidad para que el primer testigo inicie con las maniobras de RCP a la vez que se llama al 107. Y también, no sólo salvamos vidas con nuestras manos, sino algo que es importante es usar el cardiodefibrilador", dijo la Dra. Montenegro.

"Por ejemplo, si estamos en un lugar que cerca de un cardiodefibrilador, es importante pedir en ese momento ayuda al 107 y solicitar el equipo. Entonces, hasta que llegue el equipo de emergencias, nosotros ya estamos dando la primera atención, que es muy importante para salvar una vida".

La médica comentó que las capacitaciones se brindan en escuelas, empresas y otros lugares. "En estos años hemos capacitado cerca de 20 mil personas y seguimos para continuar con repeticiones porque es muy importante que se haga una vez al año ya siempre surge alguna nueva medida para manejarnos con la maniobra de RCP", señaló.